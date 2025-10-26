Antonio Esteva se estrenó a lo grande en su primera narración para OKDIARIO. El reputado narrador madrileño cantó por todo lo alto los goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham que le dieron la victoria al Real Madrid contra el Barcelona en el Clásico de Liga disputado este domingo en el Santiago Bernabéu.

Acompañado de Paul Tenorio en la retransmisión, Esteva hizo vibrar al madridismo con la narración de sus primeros goles en este periódico. Un fichaje de renombre para grandes tardes como ésta, inolvidable para el madridismo por el triunfo por 2-1 con el que se rompe una racha negativa que arrasó a los blancos la pasada temporada ante su eterno rival.

Además, los datos de la narración fueron más que positivos, con más de 47.000 espectadores del directo en total. Antonio Esteva aportó su voz y experiencia a la narración del encuentro más importante en lo que va de curso para el Real Madrid y los seguidores de este periódico pudieron disfrutarlas como añadido a la victoria de los de Xabi Alonso.