Athenea dará las campanadas en Cantabria Televisión desde Santillana del Mar

El fútbol femenino sigue su crecimiento imparable y prueba de ello es que las futbolistas del Real Madrid y de la Selección son cada vez más reconocidas en todo el país. Prueba de ello es lo que sucederá este fin de año en Cantabria Televisión. Athenea del Castillo será la encargada de dar las campanadas para la televisión autonómica de su tierra. Desde Santillana del Mar, la jugadora del conjunto blanco echará el cierre al 2025 y dará el pistoletazo de salida al 2026 tomándose las uvas junto a miles de cántabros.

La extremo madridista será la protagonista de las campanadas cántabras junto al presentador de la televisión autonómica Adrián Fernández. Así lo ha desvelado la propia televisión, informando que ambos conducirán el espacio con el que se entrará en el 2026. Lo harán desde la Colegiata de Santa Juliana de Santillana del Mar, una iglesia románica situada en el municipio.

Athenea, natural de Solares, entrará de esta forma en las pantallas de miles de cántabros en Nochevieja. Será la encargada de darle la bienvenida al nuevo año en la televisión autonómica de su tierra, desde uno de los monumentos más representativos de Cantabria. Se trata de una iglesia del siglo XII que es Patrimonio de la Humanidad y que se ha convertido en uno de los puntos turísticos más importantes de la región de cara a la Navidad, puesto que forma parte del decorado navideño del municipio, realizando espectáculos de luces en una de sus fachadas.

La internacional madridista se convierte de esta manera en una de las pioneras del fútbol español en aparecer en la televisión pública para dar las campanadas. Cabe recordar que en 2023, justo tras ganar el Mundial en Australia y Nueva Zelanda, Jenni Hermoso hizo un cameo en las campanadas de La 1, tras lo sucedido en la celebración de la consecución de la Copa del Mundo con Luis Rubiales.

Ahora, la jugadora del Real Madrid será la encargada de dar la bienvenida al nuevo año. Lo hará desde Cantabria, tomándose las uvas con sus paisanos y brindando por un 2026 plagado de éxitos, donde a nivel personal buscará recuperar el protagonismo tanto en el conjunto blanco como en la Selección y, de paso, tratar de lograr el primer título en la historia del club.

La cántabra terminó la pasada temporada como una jugadora de lo más revalorizada, después de ser una de las mejores futbolistas de España en la Eurocopa. Partiendo casi siempre desde el banquillo, conseguía desequilibrar los encuentros con su gran producción goleadora y dada la buena sintonía con la Balón de Oro, Aitana Bonmatí. Entre las dos condujeron a la Selección a una final en la que se perdió de forma trágica en penaltis.

Con el equipo nacional, buscará en este 2026 que está por empezar recuperar esas sensaciones y tratar de llevarlo al Mundial 2027, donde se defenderá la estrella conseguida en Sídney en 2023. La fase de clasificación comenzará en febrero y Athenea apunta a ser una de las jugadoras que busque revalidar ese título en Brasil dentro de dos veranos.