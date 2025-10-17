Athenea del Castillo se queda fuera de la lista de la Selección después de sobresalir en la Eurocopa

La primera lista de Sonia Bermúdez como seleccionadora de España ha dejado varias sorpresas, entre las que destaca la ausencia de Athenea del Castillo. La jugadora del Real Madrid es una de las grandes ausentes, por no decir la principal, después de sobresalir en la Eurocopa y permitir a la Selección llegar a la final. Tres meses después, no cuenta por el momento para la nueva seleccionadora.

En una convocatoria a la que han regresado Mapi León –que no lo hacía desde su renuncia en 2022– y Jenni Hermoso –ausente desde hace un año– la que se ha quedado fuera es la desequilibrante jugadora del Real Madrid. Es la principal ausencia, además de la de Alba Redondo, que viene de cuajar grandes actuaciones en Champions League contra Roma y PSG, que han permitido al conjunto blanco asentarse entre los mejores de la fase de liga.

Athenea, una de las principales estrellas del conjunto blanco y del fútbol español, no estará en las semifinales de la Liga de Naciones, donde España se enfrentará a Suecia a doble partido en Málaga y Gotemburgo. Todo, pese a su buena actuación en la Eurocopa, donde fue el gran revulsivo de la Selección, siendo clave en los cuartos de final contra Suiza, con un gol y provocando un penalti, y en la semifinal ante Alemania, asistiendo a Aitana Bonmatí en la prórroga.

En la final de aquella Eurocopa, su titularidad era un clamor. Había hecho méritos más que de sobra, entendiéndose a la perfección en las dos ocasiones señaladas con la Balón de Oro, Aitana Bonmatí, para guiar a las de Montse Tomé a la final del campeonato. Y fue titular ante Inglaterra, en un duelo en el que la Selección se quedó sin el título en la tanda de penaltis.

Los números de Athenea con España reflejan la incidencia que tiene en el ataque de la Selección. Todo, pese a tener un papel de agitadora, saliendo casi siempre en las segundas partes. En los últimos nueve partidos que disputó, siendo suplente en siete de ellos, marcó cinco goles y dio tres asistencias.

Pero no han sido suficientes para que Bermúdez confíe en ella de primeras. La seleccionadora dijo que empezaría «de cero» con todas las jugadoras. Y eso parece haber hecho. Que Athenea haya perdido la titularidad en el Real Madrid en favor de Feller le ha pasado factura y, pese a su calidad, desborde y capacidad goleadora, no ha sido llamada a filas por la seleccionadora.

Eva Navarro, la buena noticia

En el lado contrario está Eva Navarro. Cuando fichó por el Real Madrid comenzó a ser habitual en las convocatorias de España, pero su papel con el conjunto blanco fue a menos. Esta temporada, con Pau Quesada, la murciana se ha ganado una plaza en el once, es una de las máximas asistentes de la Liga F y, por ello, regresa con la Selección.

Navarro será una de las dos jugadoras del Real Madrid que acudan en este parón con España. Sin Athenea, Redondo y sin Misa, la representación del conjunto blanco queda reducida a la atacante y a María Méndez, en el centro de la defensa. Queda por ver si de cara a las siguientes convocatorias, el club gana peso en los planes de la nueva seleccionadora.