Quién es Mapi León: su pareja, qué edad tiene, equipos actuales y cuánto cobra

Fue una de las grandes ausentes del Mundial Femenino 2023, no sólo en la convocatoria de España sino en general, entre todas las futbolistas que disputan el campeonato del mundo que se celebra en Australia y Nueva Zelanda, y ahora ha vuelto a ser protagonista por tocar las partes íntimas de Daniela Caracas sin su consentimiento durante el Espanyol-Barcelona. María Pilar León (Zaragoza, 13 de junio de 1995), conocida futbolísticamente como Mapi León, milita actualmente en el FC Barcelona y no va a la selección española desde antes del Mundial 2023.

La futbolista azulgrana está considerada como una de las mejores del mundo en su puesto. Este lunes, Mapi se ha hecho viral tras filtrarse un vídeo del derbi catalán disputado este domingo que terminó con victoria del Barça por 0-2. En el mismo aparece la aragonesa tocando las partes a íntimas a una jugadora rival sin su consentimiento, a la par que le pregunta si «tienes picha».

Cabe recordar que Mapi León fue una de las 15 futbolistas que informaron de su decisión de renunciar a entrar en una de las convocatorias de la selección española por desavenencias con Jorge Vilda. Al ya ex seleccionador nacional no le tembló el pulso ante el desafío de las jugadoras y continuó adelante con otras futbolistas de su confianza que sí quisieran venir a las convocatorias y representar a su país. Y la apuesta le salió a pedir de boca, porque España ganó el Mundial por primera vez en su historia.

Mapi regresó a la primera lista de Montse Tomé, pero fue junto a Patri Guijarro una de las dos jugadoras que se plantaron y dijo que no volvería hasta que cambiaran las cosas en la RFEF. Desde entonces, la seleccionadora no le ha vuelto a llamar.

Quién es su novia

Amante de las motos y los tatuajes, tiene una relación sentimental con la también futbolista Ingrid Engen, con la que demuestra su amor siempre que puede a través de las redes sociales. Ambas comparten vestuario en el Barcelona desde que la noruega aterrizara en el club en verano de 2021.

Qué edad tiene

La central española de 29 años nació el 13 de junio de 1995 en Zaragoza. A los 7 años empezó jugando al voleibol, para después pasarse al fútbol sala. Comenzó en el fútbol de la mano del Prainsa Zaragoza, con el que debutó en Primera División en 2011 con tan sólo 16 años. Cuatro temporadas después se fue al Espanyol, de ahí al Atlético y después al Barcelona en 2017.

Dónde vive y lugar de nacimiento

Mapi León nació en Zaragoza el 13 de junio de 1995, sus padres se llaman Javier y Pilar, y tiene un hermano mayor. La aragonesa tiene su residencia en Barcelona, donde vive desde que llegara al club azulgrana en 2017 procedente del Atlético de Madrid.

Cuánto cobra Mapi León: su sueldo

La ex jugadora de la selección española es una de las jugadoras que más cobra de la plantilla del Barcelona. Aitana y Alexia Putellas están un escalón por encima, mientras que Graham, Lucy Bronze, Keira Walsh, Patri Guijarro y Mapi León se sitúan en torno a los 300.000€ anuales.

Su tatuaje del cuello

La jugadora del Barça es una amante de los tatuajes. Hay uno en concreto que destaca por encima de los demás, el del cuello, donde pone el siguiente mensaje: Looks can be deceiving («Las apariencias engañan»).

Cuáles son sus equipos actuales

Actualmente, Mapi León milita en el FC Barcelona, club al que llegó en 2017 y en el que se ha convertido en titular indiscutible. Donde no va desde antes del Mundial 2023 es a la selección española.