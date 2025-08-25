Patricia Pardo impactada al conocer en directo la muerte de Verónica Echegui: «Estamos sobrecogidos»

La actriz Verónica Echegui ha fallecido a los 42 años tras estar varios días ingresada en el hospital madrileño 12 de Octubre a causa de un cáncer. Aunque la muerte ocurrió el pasado domingo 24 de agosto, no ha sido hasta al día siguiente por la mañana cuando se supo la noticia. El suceso ha interrumpido los programas de televisión matinales y los presentadores han informado de la tragedia en directo mostrando, en muchos casos, un auténtico impacto emocional. En Telecinco, Patricia Pardo, conductora de Vamos a ver, ha interrumpido un debate para dar la noticia: «Compañeros, tenemos que ponernos serios. Se trata de una última hora dolorosísima y muy impactante. Nos ha dejado sobrecogidos».

Este lunes 25 de agosto la Unión de Actores y Actrices a través de su perfil de la red social X -antes Twitter- ha dado la triste noticia con el siguiente mensaje: «Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años. Descansa en paz». La capilla ardiente ha quedado ya instalada en el Tanatorio de La Paz en Madrid.

La noticia ha pillado por sorpresa a los programas matinales más importantes de nuestro país- Mañaneros 360 (La 1 de TVE), Espejo público (Antena 3), Vamos a ver (Telecinco) y En boca de Todos (Cuatro- y así han reaccionado los presentadores ante la muerte de Verónica Echegui.

La reacción de Patricia Pardo

En Vamos a ver se estaba emitiendo una tertulia obre los dragones azules, unos moluscos marinos que se están localizando en la playa de Guardamar del Segura (Alicante), y cuya picadura es muy dolorosa. Patricia Pardo, la presentadora interrumpió la charla con estas palabras: «Compañeros, tenemos que ponernos serios». La presentadora de Telecinco ha calificado la última hora de «dolorosísima y muy impactante» y ha contactado con la redactora Natalia Autrán, que estaba en redacción, para contarla. «Muchísimas gracias, es noticia de ultimísima hora, nos ha dejado sobrecogidos, vamos a tratar de buscar más datos», ha comentado Pardo.

Reacciones en ‘Espejo público’

En Espejo público Gema López estaba entrevistando al actor Adrián Rodríguez (Física o Química) sobre su adicción a las drogas y cómo lo estaba superando. López tuvo que frenar la entrevista: «Tengo que interrumpirte. Lo vas a entender, en realidad, porque es una tristísima noticia de última hora».

Tras dar la noticia, Gema López le preguntó a Rodríguez si conocía a Echegui y este contestó: «La verdad es que no, no he tenido la oportunidad. Lo siento muchísimo y acompaño en el pésame a toda la familia. La gente se tiene que dar cuenta de que las vidas de las personas que nos exponemos no tienen que ser perfectas e idílicas. Somos personas normales y corrientes».

La noticia paraliza ‘Mañaneros 360’

En Mañaneros 360, Javier Ruiz ha paralizado la tertulia política para dar cuenta de esta triste noticia. «Una última hora nos saca totalmente de este foco. Ha fallecido la actriz Verónica Echegui a los 42 años de edad. Es información de última hora». Se ha podido escuchar una gran conmoción entre sus compañeros de plató.

Las palabras de David Aleman

En Cuatro, En boca de todos no ha paralizado el programa para informar de la última hora, si bien David Aleman le ha dedicado unas palabras a la actriz cuando estaba a punto de pasar el testigo a Noticias Cuatro.»Nuestro pésame a su familia y a todos los suyos. Una lástima que haya muerto tan joven».