El peliculón de los 2000 que puedes ver en familia estas navidades: merece la pena

La época de los maratones fílmicos navideños está llegando a su fin y dentro de nada, aunque estos títulos seguirán disponibles, su visionado ya no poseerá ese cariz tan especial cargado de la magia del momento. Por eso, entre nuestras últimas recomendaciones de la semana se encuentra el peliculón que sí o sí, se debe ver con toda la familia en la recta final de las navidades: Polar Express.

Estrenada en hace más de dos décadas, la adaptación del relato corto homónimo escrito por Chris Van Allsburg, funcionó como un hito cinematográfico clave en la industria. Pues entre otras cosas, hablamos del primer largometraje creado íntegramente con la tecnología de captura de movimiento. En la actualidad, la herramienta ha alcanzado su cenit con producciones de la talla de Avatar: Fuego y ceniza. En cambio, por aquel momento se utilizaba para roles específicos, como es el caso de Gollum en la trilogía de El señor de los anillos. Es decir, El director Robert Zemeckis logró registrar digitalmente cada actuación con actores reales, transformándolos en personajes animados en un entorno 3D que no tenía la necesidad de ser animado fotograma a fotograma. La película funcionó relativamente bien en la taquilla, llegando a recaudar unos 307 millones de dólares en todo el mundo. Un box office que propició una larga etapa animada para el realizador responsable de Forrest Gump. Después de Polar Express, Zemeckis estrenó Beowulf (2007) y Cuento de Navidad (2009), hasta volver a la dirección convencional de historias. Eso sí, el pasado 2024 el autor volvió a replicar ese interés genuino por la tecnología al ejercer de forma pionera la inteligencia generativa en tiempo real para el rejuvenecimiento de los actores de Here. Pero ¿de qué trata este peliculón perfecto para ver en familia y cerrar oficialmente las navidades?

‘Polar Express’: sinopsis y reparto

La trama de Polar Express se centra en un niño de ocho años que en la noche de Navidad, comienza a tener serias dudas de la existencia de Papá Noel. Pero entonces, un tren mágico aparece frente a su hogar invitándole a un viaje al Polo Norte. En el exuberante medio de transporte hay varios niños como él con los que compartirá diversas aventuras, mientras unos habilidosos camareros les sirven chocolate caliente entre múltiples acrobacias.

En el trasfondo de su fantasiosa historia, Polar Express es un peliculón para la familia ideal en navidades, pues en realidad su punto de partida es un recorrido metafórico sobre el paso de la infancia a la madurez.

El reparto-todos ellos capturados por la anteriormente señalada tecnología-se configura con la presencia de Josh Hutcherson, Michael Jeter, Eddie Deezen y Peter Scolari, entre otros. La voz de Hutcherson fue doblada por la actriz Nona Gaye. Y a pesar de no ser el protagonista principal, la auténtica estrella no es otro que Tom Hanks, quien da vida a siete personajes diferentes.

¿Dónde está disponible?

Por suerte para los espectadores, Polar Express está disponible en varias plataformas de streaming. El innovador trabajo de Zemeckis se encuentra en los catálogos de Netflix, HBO Max y Movistar Plus.