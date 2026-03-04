El caso Gisèle Pelicot llega a pantalla: dónde ver hoy por TV online la cinta narrada por su hija Caroline Darian

La plataforma de streaming Movistar Plus+ estrenará en el próximo 4 de marzo el documental Sumisión química: el caso Gisèle Pelicot narrado por su hija Caroline Darian. Un documental de solo 53 minutos de duración en el que se centra en el problema de los peligros de la sumisión química. El documental Sumisión química: el caso Gisèle Pelicot ha sido dirigido por Linda Bendali y va desgranando todas las fases del juicio y enfrenta a la narradora del documental, Caroline Darian, a ver con sus propios ojos lo que le sucedió a su madre. Además, la hija de Gisèle Pelicot también se enfrenta a sus propios miedos, al afecto que sintió hace tiempo por su padre y al descubrimiento de lo que le hicieron por su culpa a ella misma. Caroline Darian es una mujer valiente que ha escrito también el libro Y dejé de llamarte papá en el que expone su drama: ser hija y , a la vez, de la víctima y el agresor.

En Movistar Plus+ se estrenará el 8 de marzo,, además de este documental, otros dos sobre cuestiones de género: Shere Hite y el orgasmo femenino y Las novias del sur. El primero se estrenó en el Festival de Sundance, ha sido dirigido por Nicole Newnham (Crip Camp) cuenta la historia de Shere Hite, una pionera en temas de género y sexualidad femenina. El segundo ha sido dirigido por Elena López Riera (El agua), se estrenó en la Semana de la Crítica de Cannes y en él mujeres maduras hablan de su matrimonio, de su primera vez y de su relación íntima con la sexualidad.

¿De qué trata el documental Sumisión química: el caso Gisèle Pelicot?

La historia de Giséle Pelicot ha sido una de las más mediáticas de los últimos años, después de que esta mujer denunciase a su marido por haber permitido que durante casi una década, desde 2011 hasta 2020, que fuera violada por 72 hombres mientras estaba inconsciente. Al final Dominique, su esposo, fue sentenciado el pasado 19 de diciembre de 2024 a 20 años de cárcel por violación agravada y realización y distribución de imágenes de la víctima y realización y distribución de imágenes sexuales de su hija mayor, Caroline, y las esposas de sus hijos.

Hay que tener en cuenta que el esposo de Giséle Pelicot fue detenido no por este caso sino cuando un guardia de seguridad le denunció a la policía por hacer fotografías bajo las faldas de las mujeres en un supermercado. Gisèle Pelicot denunció que su marido contactaba con hombres a través de internet, la drogaba sin que ella sospechara nada y grababa las agresiones. Tras esta denuncia también decidió hacer público el juicio para lograr, según sus palabras, que «la vergüenza cambie de bando» de la víctima al violador.

El documental Sumisión química: el caso Gisèle Pelicot ha sido narrado por su hija Caroline Darian, la cual lleva desde hace dos años intentando sensibilizar a la opinión pública sobre la sumisión química y las consecuencias de esta silenciada violencia sexual. Hay que tener en cuenta que fue su hija la que animó a Gisèle Pelicot a romper su silencio y hacer público todo lo que le pasó para que todo el mundo se enterase de lo que habían hecho los culpables.

Caroline Darian es el seudónimo de Caroline Peyronnet que viene de la contracción de los nombres de sus dos hermanos, David y Florian, los cuales han sido el gran apoyo de la familia en este horrible proceso. En el documental se va siguiendo todo el proceso del juicio se recogen los testimonios de varias mujeres que también han sido víctimas de la sumisión química. Estas se atreven a contar abiertamente lo que les ocurrió y hablar sin tapujos de esta situación que se ha ignorado durante mucho tiempo.

Otros documentales sobre el caso

En este documental se indica la necesidad de reclamar medidas políticas concretas, una mejor formación de la policía y la creación de un sistema de justicia penal. Sumisión química: el caso Gisèle Pelicot es un documental bastante duro en el que se explica lo que ocurrió a esta mujer con el objetivo de que esto no vuelva a ocurrir.

Sumisión química: el caso Gisèle Pelicot es un documental imprescindible para los que quieran descubrir qué paso en este caso y conocer el funcionamiento de la sumisión química. Un documental que como este caso, seguro que va a dar mucho de qué hablar en el mes de marzo. y que probablemente no será la última ficción sobre este terrible caso que nadie puede olvidar.

Además de este documental que está disponible en HBO Max, y también en Prime Video si se tiene la suscripción conjunta, se puede ver también El caso Pellicot de Documentary Films en el que se intenta descubrir por qué tuvo lugar la tragedia y se va desgranando el proceso de Dominique Pelicot. También Documentos TV’ estrenó el documental Mi marido violó a Gisèle Pelicot en el que se pueden escuchar los testimonios de siete mujeres, familiares de algunos de los violadores de Gisèle Pelicot.