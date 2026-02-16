Gisèle Pelicot, de 73 años, se ha convertido en un símbolo internacional de valentía y resiliencia tras ser la víctima central del mayor juicio por violación en Francia. Durante años, su vida estuvo marcada por un abuso sistemático: su entonces esposo, Dominique Pelicot, la drogaba y permitía que decenas de hombres la violaran mientras ella estaba inconsciente, hechos que ella desconocía hasta que la policía los descubrió en 2020. Todo sobre el libro de Gisèle Pelicot: cuándo se publica, de qué habla y la relación con su hija.

¿Cuándo se publica el libro de Gisèle Pelicot?

El libro de Gisèle Pelicot se titula Un himno a la vida y se publica el 17 de febrero de 2026 en España, Latinoamérica, Francia y otros 20 países, con ediciones en múltiples idiomas.

¿De qué habla el libro de Gisèle Pelicot?

Un himno a la vida es una memoria autobiográfica en la que Pelicot cuenta por primera vez con sus propias palabras una historia estremecedora: durante casi una década su ex marido la drogó y permitió que decenas de hombres la violaran mientras estaba inconsciente, hechos que ella misma desconocía hasta que la policía los descubrió en 2020.

¿Cómo es la relación con su hija?

La relación entre Gisèle Pelicot y su hija, Caroline Darian, ha sido difícil y muy mediática. Antes del juicio y del libro, ya existían tensiones familiares:

Caroline dejó de hablar con su madre tras el caso, acusándola de haberla «abandonado» emocionalmente y de no creer que ella misma también fue víctima de violación por parte de su padre.

En entrevistas previas, Caroline llegó a criticar a Pelicot por no apoyarla plenamente en su propia experiencia con su padre, lo que provocó un distanciamiento familiar.

El mensaje detrás del libro

Más allá del relato de los hechos, Un himno a la vida busca impulsar un cambio social:

Romper el estigma de la vergüenza que recae sobre las víctimas.

Invitar a que la vergüenza cambie de lado, hacia los agresores.

Ofrecer un testimonio de fuerza, dignidad y esperanza frente a experiencias extremas de violencia.

¿Cómo se descubrió el abuso sufrido por Gisèle Pelicot?

La verdad salió a la luz de manera accidental y a través de la intervención policial. En septiembre de 2020, Dominique Pelicot, el entonces esposo de Gisèle, fue arrestado en un supermercado cerca de París por grabar imágenes ocultas debajo de las faldas de mujeres. Esto permitió que la policía iniciara una investigación más profunda sobre su actividad. Gisèle no estaba al tanto de la gravedad de los hechos de su esposo.

Hallazgo de pruebas en el registro policial

Durante la investigación, los agentes incautaron el equipo informático de la pareja. En él encontraron miles de fotos y videos en los que Gisèle aparecía drogada y siendo violada, con la participación de decenas de hombres.

Este material documentaba años de abusos sistemáticos, comenzando desde 2011, cuando Dominique comenzó a administrarle sedantes y a invitar a otros hombres a abusar de ella mientras ella estaba inconsciente.

La confrontación con la realidad

El 2 de noviembre de 2020, en la comisaría, un policía le mostró algunas de las imágenes. Gisèle recuerda la experiencia como devastadora: «Todo se derrumbó, todo lo que había construido durante 50 años».

Hasta ese momento, ella había notado olvidos frecuentes y lapsos de memoria, incluso llegó a temer por su salud, sospechando que podía tener Alzheimer o un tumor cerebral. Pero nunca imaginó que estaba siendo víctima de violaciones sistemáticas durante casi una década.

El juicio histórico

El juicio contra Dominique Pelicot y los demás implicados se llevó a cabo durante cuatro meses y fue uno de los más mediáticos de la historia reciente de Francia. Dominique Pelicot fue condenado a 20 años de prisión, mientras que decenas de hombres involucrados en los abusos también recibieron penas de cárcel. El caso fue conocido como el caso Pelicot, y su impacto mediático abrió un debate sobre la violencia sexual sistemática, la sumisión química y la manera en que la sociedad percibe a las víctimas.