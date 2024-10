Gisèle Pelicot declara «destruida»: «El violador no siempre aparece en un parking, puede estar en casa»

Gisèle Pelicot, la víctima del caso de las violaciones de Mazan, el más mediático de Francia en los últimos tiempos, ha declarado este miércoles en sede judicial, donde ha confesado ser «una mujer totalmente destruida». Dominique Pelicot, su ahora ex marido, la drogó durante una década -entre los años 2011 y 2020- para que decenas de hombres la violaran en su propio dormitorio, abusos en los que también él participó. «¿Cómo me pudiste traicionar así?», ha preguntado de manera directa al principal acusado, al que se ha dirigido por primera vez, aunque ha evitado mirarlo.

La víctima de 71 años ha relatado que aún no ha podido procesar lo ocurrido, mucho menos «entender los motivos», a pesar de que han pasado cuatro años desde que se enteró de los abusos a los que la sometieron.

Gisèle Pelicot ha hablado de la «traición inconmensurable» de su ex marido tras «50 años de vida en común» con «momentos difíciles, vacaciones, cumpleaños, Navidades». El matrimonio tuvo tres hijos y Dominique Pelicot era «un padre atento», según la víctima, y una pareja «normal». Así lo veía hasta que la Policía la alertó de lo que le habían hecho. Dominique Pelicot fue detenido en septiembre de 2020 por grabar bajo las faldas de las mujeres en un supermercado. A raíz de ese arresto, la policía descubrió cientos de fotos y vídeos en su poder en las que se veía a decenas de hombres abusando de su mujer drogada, lo que les permitió destapar este caso.

La mujer se ha referido al principal acusado por su nombre de pila, algo que no ha podido evitar por la «carga emocional», y ha pronunciado dolida: «¿Cómo me pudiste traicionar así? Dejar que estos desconocidos entrasen a nuestra habitación (…) ¿Cómo es posible que el hombre perfecto llegara a esto?».

Gisèle Pelicot también ha hablado sobre su decisión de que las vistas de este juicio, que ya lleva 8 semanas en desarrollo, no se desarrollaran a puerta cerrada. Ha defendido su postura a pesar de sentirse «herida» y «cuestionada»: «Cuando tomé la decisión, fui consciente de que no debía tener vergüenza. De que no podía reprocharme nada (…) No soy valiente, lo que tengo es voluntad y determinación para que la sociedad cambie».

Así quiso que los acusados y el caso quedaran expuestos para ayudar a otras víctimas de sumisión química y abusos. Este miércoles ha aprovechado esa proyección para recalcar la amenaza que puede suponer también estar dentro de casa, en su caso en su domicilio familiar de la pequeña localidad de Mazan. «El violador no siempre te lo encuentras en un aparcamiento, a altas horas de la noche. También puede estar dentro de tu familia, de tus amigos», ha relatado.

Cuando Dominique Pelicot declaró el pasado mes de septiembre, después de que se aplazara varias veces su comparecencia, reconoció los hechos y aseguró que es «un violador como todos los acusados en la sala». Todos ellos conocían «el estado» de su mujer cuando iban a violarla, asumió: «Reconozco los hechos en su totalidad (…) Soy culpable de lo que hice (…) Me arrepiento y pido perdón».

Entre los hombres que la violaron se encuentra un aprendiz de Dominique Pelicot, Jean-Pierre Maréchal, de 63 años. También sedaba a su pareja para abusar de ella. Utilizó de la misma forma ansiolíticos para dejarla sin voluntad, como hacía su maestro, el principal acusado, que le facilitó los fármacos. De hecho, fue Dominique Pelicot el que convenció a Jean-Pierre Maréchal de que aplicara su método y violaron juntos a la mujer del segundo -que ha decidido no denunciar- hasta en 12 ocasiones. Jean-Pierre Maréchal declaró que su comportamiento fue resultado del trauma que padece como víctima de violación y abusos durante su infancia.

Medio centenar de personas se sientan en el banquillo durante el juicio que se desarrolla en Aviñón con público. Son los hombres a los que las autoridades lograron identificar en los vídeos incautados. En las vistas se han proyectado algunos de ellos, que acreditan las violaciones.

#giselepelicot is rewriting the script on sexual shame. Rather than allow her dozens of rapists to be tried in private, she has forced them into the public spotlight so that other women might be safer in future. The shame is theirs, not hers. Gisele Pelicot is a hero. pic.twitter.com/wGqHIaY3Zu

— Jo Morgan (@EnGender_Change) September 17, 2024