Suspendido el juicio por las violaciones a una mujer en Francia por la ausencia de Dominique Pelicot

Gisèle Pelicot ya ha testificado ante el tribunal sobre los abusos a los que fue sometida durante años y de los que no fue consciente hasta que la Policía se personó en su casa para detener a su marido. El juicio ha levantado gran expectación en todo el mundo, no sólo por lo insólito del caso, sino también por la decisión de Gisèle Pélicot, que pidió que no hubiese ninguna restricción de cobertura para que «la vergüenza cambiara de bando», es decir, para que fueran los más de 50 acusados quienes la experimentaran al ser expuestos.