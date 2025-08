Le preguntan a Donald Trump por Sydney Sweeney y la respuesta es para enmarcar

Tras el polémico anuncio de la marca de ropa American Eagle, protagonizado por Sydney Sweeney, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido preguntado este lunes por su opinión acerca de este asunto momentos previos a que se subiese al Air Force One. Sus palabras fueron las siguientes: «¿Es republicana? Oh, ahora me encanta su anuncio», y añadió: «¿En serio? ¿Es Sydney Sweeney…? Te sorprendería saber cuántas personas son republicanas. No lo habría sabido, pero me alegro de que me lo dijeran». Además, afirmó: «Si Sydney Sweeney es republicana, creo que su campaña es fantástica».

Más tarde, el presidente publicó un mensaje en su red social Truth en el que elogió la campaña publicitaria de American Eagle y afianzó su respaldo a la actriz tras las críticas de los simpatizantes de la cultura woke. Trump ha destacado que Sweeney ya protagoniza «el anuncio más popular del momento» y afirma con énfasis que «los jeans vuelan de las estanterías».

También ha aprovechado para criticar la cultura woke, declarando que «ser woke es para perdedores» y sentenciando que «ser republicano es lo que hay que ser». Trump subraya que la campaña de Sweeney representa una respuesta a las «campañas estúpidas y desastrosas» que han promovido otras marcas, y animó a sus seguidores a apoyar a la actriz y a la marca, enfatizando que «Sydney está haciendo un trabajo fantástico».

Un intento de cancelación woke

El anuncio protagonizado por Sydney Sweeney se transformó en cuestión de horas en un fenómeno viral, desatando una ola de reacciones que reavivaron el debate sobre el papel de las celebridades en las guerras culturales que atraviesan Estados Unidos. La campaña, lanzada por la marca American Eagle, fue interpretada por sectores woke como un guiño a narrativas racializadas, especialmente por el uso del juego de palabras entre genes y jeans, en frases como «los míos son azules».

Frente a esas acusaciones, la respuesta desde el campo republicano fue inmediata. El vicepresidente JD Vance durante su participación en el podcast Ruthless, ironizó sobre las críticas al anuncio y cuestionó duramente la reacción de la izquierda: «Mi consejo político para los demócratas es que sigan diciéndole a todo el mundo que quien cree que Sydney Sweeney es atractiva es un nazi. Esa parece ser su estrategia real». Vance añadió que esta controversia revela hasta qué punto ciertos sectores woke han perdido contacto con los valores y sensibilidades del estadounidense promedio: «Tienes a una chica hermosa, totalmente americana, haciendo un anuncio normal de jeans… y ellos se alteran completamente por esto. ¿No aprendieron nada de las elecciones de noviembre de 2024?». Para él, el escándalo refleja una obsesión ideológica que termina desconectando a la izquierda de la cultura popular.