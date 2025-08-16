Todos los jugadores inscritos en la Liga 2025-2026

En los últimos años, el hecho de inscribir a los jugadores en LaLiga para disputar la temporada completa se ha convertido en una aventura y a su vez en una auténtica pesadilla para ciertos clubes, como es el caso del FC Barcelona, que en las últimas dos temporadas ha sufrido de lo lindo y ha realizado malabares económicos para poder hacer hueco a sus incorporaciones. Es lo que ha ocurrido, precisamente, con Joan García y Rashford, que, sobre la bocina, han sido inscritos para disputar la primera jornada de Liga del conjunto catalán en suelo bermellón, en el estadio de Son Moix ante el RCD Mallorca.

A primera hora de la mañana de este sábado 16 de agosto, tal y como se ha podido ver reflejado en la web de LaLiga, Rashford ha sido inscrito y, oficialmente, estará disponible para que Hansi Flick lo pueda alinear si lo cree necesario ante el conjunto de Jagoba Arrasate, que buscará ante su gente dar la primera sorpresa de la temporada. Horas antes, y tras la la confirmación del informe médico de LaLiga para aumentar los plazos de baja de Ter Stegen, Joan García pudo ser inscrito a lo largo de este pasado viernes y también estará a las órdenes del técnico germano.

El debut de tu equipo, ELCLÁSICO, el último partido… ⚽ 🗓 ¡Repasa todas las jornadas de la próxima temporada en #LALIGAEASPORTS! — LALIGA (@LaLiga) July 1, 2025

Cuántos jugadores hay inscritos en LaLiga

Hasta el momento, y tal y como se puede apreciar en la página web del campeonato nacional de Liga, hay un total de 112 jugadores inscritos en la competición. En las próximas horas, se prevé que la lista crezca significativamente, pero esta es la cifra que maneja en estos momentos la institución del fútbol español en cuanto a altas para disputar la primera jornada del torneo.

En la lista se pueden leer nombres como Huijsen, Arnold, Álex Baena, Hancko, Johnny Cardoso, Rashford, Joan García, Miguel Rubio, Raúl Asencio, Mouriño, Marc Pubill, Bryan Zaragoza, Ilaix Moriba, Pau López, Marc Vidal, Mariano, Gonzalo Guedes o Borja Iglesias, entre otros. A continuación, os adjuntaremos la lista completa de jugadores inscritos.

Dónde ver LaLiga al completo

Tal y como sucedió la temporada pasada, la retransmisión de la Liga 25-26 correrán a cargo de DAZN y Movistar Plus+, a través de sus canales oficiales de LaLiga en sus respectivas plataformas. Orange TV, por su parte, y tras alcanzar un acuerdo con las compañías citadas, también mantendrá su compromiso con sus abonados y emitirá todo el fútbol durante esta edición. Ambas plataformas, además, contarán con apps especializadas para que puedas ver todo el fútbol desde cualquier parte del mundo.

Horarios de la jornada 1 de LaLiga