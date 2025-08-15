¿Cuándo es el primer partido de LaLiga del Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid?
Los aficionados al fútbol, por fin, podrán de disfrutar un año más de LaLiga, que arrancará este viernes 15 de agosto con los dos primeros partidos de esta nueva edición 2025-2026. Girona y Rayo Vallecano, a partir de las 19:00 horas, darán el pistoletazo de salida en Montilivi, escenario donde pelearán por conquistar los primeros tres puntos de la campaña. Dos horas y media después, es decir, a las 21:30 horas, el Villarreal se medirá en casa frente a un recién ascendido, el Real Oviedo, que después de 24 años volvió a ascender a Primera División. Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, por su parte, no debutarán hasta horas más tarde. ¿Cuándo es su primer partido?
Cuándo juega el Barça en Liga
El debut del vigente campeón de Liga se realizará el próximo sábado 16 de agosto, a partir de las 19:30 horas, en el estadio de Son Moix, en Palma, donde el conjunto de Hansi Flick medirá sus fuerzas ante el siempre complicado RCD Mallorca de Jagoba Arrasate. El conjunto blaugrana llega a este inicio de Liga en una forma espléndida después de firmar una pretemporada con pleno de victorias y explayar todo su potencial sobre el verde en la gira asiática y en el legendario trofeo Joan Gamper, donde vencieron contundentemente al Como 1907 de Cesc Fábregas, por 5-0, con dobletes de Fermín y Lamine Yamal, y un tanto del brasileño Raphinha.
Cuándo juega el Real Madrid en la jornada 1
El nuevo Real Madrid de Xabi Alonso arrancará LaLiga 2025-2026 el próximo martes 19 de agosto, a partir de las 21:00 horas, en el Santiago Bernabéu frente a Osasuna de Pamplona. La razón por la que el conjunto blanco jugará entre semana es para cumplir con las semanas de vacaciones obligatorias que deben tener los futbolistas después de disputar el Mundial de Clubes, escenario donde llegaron a clasificarse para las semifinales de la competición (fueron eliminados por el PSG). El objetivo prioritario del club madridista será recuperar la corona de campeón de Liga con un nuevo proyecto que ilusiona -y mucho- a sus aficionados, y que ha incorporado a jugadores jóvenes de la talla de Mastantuono, Carreras o Huijsen, además de futbolistas de renombre, como es el caso de Arnold.
Cuándo juega el Atleti en Liga
Por último, el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone arrancará su andadura en la temporada 2025-2026 en el RCDE Stadium, en Cornellá, frente al Espanyol. El club rojiblanco disputará sus primeros minutos de la campaña este próximo domingo 17 de agosto, a partir de las 21:30 horas. Gran inversión de los colchoneros, con hasta siete fichajes hasta el momento, para volver a competir por el campeonato ante Real Madrid y Barça: Álex Baena, Hancko, Almada, Ruggeri, Raspadori, Johnny Cardoso y Pubill, han sido las nuevas caras en la plantilla de un Atlético que sueña con la gloria en una temporada ilusionante.
Horarios de la jornada 1 de LaLiga
- 15/08. Girona – Rayo Vallecano: 19:00 horas (Movistar LaLiga)
- 15/08. Villarreal – Real Oviedo: 21:30 horas (DAZN)
- 16/08. Mallorca – FC Barcelona: 19:30 horas (Movistar LaLiga)
- 16/08. Deportivo Alavés – Levante: 21:30 horas (DAZN)
- 16/08. Valencia – Real Sociedad: 21:30 horas (Movistar LaLiga)
- 17/08. Celta de Vigo – Getafe: 17:00 horas (DAZN)
- 17/08. Athletic Club – Sevilla: 19:30 horas (DAZN)
- 17/08: Espanyol – Atlético de Madrid: 21:30 horas (Movistar LaLiga)
- 18/08. Elche – Real Betis: 21:30 horas (Movistar LaLiga)
- 19/08. Real Madrid – Osasuna: 21:00 horas (DAZN)