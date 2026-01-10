Prohens reclamará que Transmisión de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones pasen a ser impuestos propios

A día de hoy, el Impuesto de Transmisión de Patrimonio (ITP) y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones son de gestión directa del Govern balear que preside Marga Prohens, pero no dejan de ser cedidos y no son impuestos propios, por tanto, de gestión completa y absoluta por parte del Ejecutivo Balear. El Govern quiere modificar el estatus de ambos impuestos y converitlos en impuestos propios.

Es un plan que maneja el Govern de Marga Prohens desde el principio de la legislatura aunque OKBALEARES ha podido saber que en la tramitación del nuevo modelo de financiación autonómica se aprovechará para reclamar al Estado incrementar la autonomía fiscal de Baleares a través de la consecución de la propiedad de ambos impuestos.

El ITP es gestionado por la Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). La normativa principal se encuentra en el Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de tributos cedidos por el Estado. Es el impuesto que grava la compraventa de inmuebles o bienes de segunda mano.

Por su parte, desde el 1 de enero de 2025, las Islas Baleares eliminan en la práctica el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos, cónyuges y ascendientes gracias a una bonificación del 100%.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha convocado para el próximo miércoles 14 de enero una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el objetivo de explicar a los Gobiernos autonómicos la propuesta del modelo de financiación autonómica.

Cabe recordar que el Gobierno tiene el 50% de los votos en este Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo que necesitaría el apoyo de una única comunidad autónoma para sacar adelante su propuesta en este foro multilateral.