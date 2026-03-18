Israel elimina al ministro de Inteligencia de Irán y advierte: «Hoy habrá más sorpresas»

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha anunciado que el Ejército ha matado al titular de Inteligencia de Irán, Esmaeil Jatib, en un nuevo bombardeo contra Teherán y ha advertido de que «hoy habrá más sorpresas».

«El ministro de Inteligencia iraní ha sido asesinado esta noche», ha dicho Katz, antes de subrayar que «estaba a cargo del sistema asesino y de represión en Irán, así como de las amenazas» a otros países. «La política de Israel es clara e inequívoca: nadie en Irán tiene inmunidad», ha amenazado, en un comunicado difundido por su cartera.

«La intensidad de los ataques contra Irán está aumentando. Estamos en medio de una victoria decisiva», ha asegurado Katz, quien ha prometido que las fuerzas israelíes «seguirán cazando a todos» los altos cargos de la dictadura iraní.

Por su parte, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha resaltado que Jatib ha estado al cargo de una de las «herramientas más destacadas de represión y terror». En este sentido, ha apuntado que el Ministerio de Inteligencia «posee capacidades de Inteligencia avanzadas y es usada como un brazo clave de vigilancia, espionaje y ejecución de operaciones encubiertas en todo el mundo y contra el Estado de Israel y los ciudadanos israelíes en particular».

Por ello, ha destacado que Jatib «desempeñó un papel fundamental en la detención y asesinato de manifestantes, así como en la elaboración de informes de Inteligencia durante las recientes protestas en Irán», antes de incidir en que también tuvo un papel en la represión de las movilizaciones tras el asesinato en 2022 de Mahsa Amini.

«Además de sus actividades contra Israel, Jatib supervisó actividades terroristas del Ministerio de Inteligencia iraní contra objetivos israelíes y estadounidenses en todo el mundo», ha señalado, antes de recordar que previamente «ocupó cargos centrales» en la Guardia Revolucionaria.

«La operación para eliminarlo se suma a la serie de ataques contra decenas de líderes destacados del régimen iraní, incluidos altos funcionarios del Ministerio de Inteligencia, lo que profundiza el golpe dirigido a los sistemas de mando y control del régimen», ha apostillado Adrai.

🔴ELIMINADO: Esmaeil Khatib, el ministro de inteligencia del régimen terrorista iraní, en un alcance selectivo en Teherán. Khatib desempeñó un papel significativo durante las recientes protestas en todo Irán, incluyendo el arresto y la muerte de manifestantes, y lideró… pic.twitter.com/lwkgR07HQJ — FDI (@FDIonline) March 18, 2026

Tras el anuncio de la muerte de Jatib, el titular de Defensa ha advertido de que «durante la jornada se prevén sorpresas significativas en todos los frentes que recrudecerán la guerra» que están «llevando a cabo contra Irán y Hezbolá en Líbano».

Precisamente, este martes Israel eliminó a Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Éste era una figura clave de la dictadura de los ayatolás. El presidente iraní confirmó la muerte y destacó a este mandatario como una «figura distinguida y valiosa, fuente de amplios y diversos servicios y logros en diversos ámbitos durante la República Islámica».