Trump, tras el rechazo de los aliados: «Ya no necesito el apoyo de la OTAN en Ormuz»

El presidente de EEEUU, Donald Trump, ha reiterado este martes sus críticas a los líderes europeos y socios de la OTAN al lamentar que no apoyen la ofensiva contra Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. «Todos los aliados de la OTAN estuvieron de acuerdo con nosotros, pero no quieren ayudarnos, a pesar de que les ayudamos tanto -tenemos miles de soldados en distintos países por todo el mundo-, lo cual es increíble», ha criticado el mandatario estadounidense en declaraciones desde el Despacho Oval tras reunirse con el primer ministro irlandés, Micheál Martin.

Trump ha respondido con displicencia que Estados Unidos no necesita «demasiada ayuda» para llevar a cabo la misión, aunque ha recalcado que la situación en Irán es una «prueba» para la capacidad de los países de la OTAN».

«Desde hace tiempo me pregunto si la OTAN alguna vez estaría ahí para nosotros. Así que esto fue una gran prueba porque no los necesitamos, pero deberían haber estado presentes», ha reflexionado.

Sobre las críticas de Alemania y Francia a la operación propuesta, Trump ha subrayado que no quieren implicarse en la guerra pero «creen que hicimos algo grandioso al neutralizarlos (a Irán)». Al tiempo ha vuelto a criticar al primer ministro, Keir Starmer, al señalar que comprometió ayuda militar una vez Estados Unidos ya había encauzado la guerra y no necesitaba la asistencia.

«Es un hombre muy agradable, con una familia hermosa. Todo es perfecto, pero no produce», ha dicho sobre Starmer. «No tienes que enviarme portaaviones. Envíame un par de buques minadores», ha asegurado sobre la falta de apoyo recibido por Londres.

De esta forma ha reiterado su «decepción» con la OTAN, tras insistir en que Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares y ahora no sale en ayuda de Washington en su campaña en Irán. «Cuando no nos ayudan es algo sobre lo que deberíamos reflexionar», ha argumentado.

El presidente estadounidense, por contra, ha reivindicado el apoyo recibido por parte de países del Golfo. «Qatar ha sido genial. Emiratos Árabes Unidos han sido absolutamente geniales. Arabia Saudí ha sido excelente. Bahréin ha sido muy bueno. Los países de Oriente Próximo han mostrado un gran apoyo y, por supuesto, Israel ha sido nuestro socio», ha enumerado, sin concretar en todo caso si estas naciones participarán en la misión.

Despliegue de tropas

Sobre la marcha de la ofensiva en Irán, cuando la guerra vive su decimoctava jornada, Trump ha destacado que la ofensiva estadounidense ha logrado diezmar las capacidades militares iraníes y ha eliminado la amenaza nuclear de Teherán. Si bien, al ser preguntado por la opción de desplegar tropas en el terreno y si teme que esa decisión desemboque en un conflicto de años como la guerra de Vietnam, el mandatario norteamericano ha insistido en que «no tiene miedo de nada».