Al menos tres muertos, dos de ellos menores, en un atropello masivo a un grupo de niños que iban en bici en Países Bajos

Al menos tres personas, entre ellas dos menores de edad, han muerto después de que un vehículo embistiera a un grupo de ciclistas que participaban en un campamento escolar en la localidad de Hulst, situada en el sur de Países Bajos.

De acuerdo con la información difundida por la cadena pública neerlandesa NOS, las víctimas mortales son dos niños y un adulto. Además, otros cuatro menores han sufrido heridas de gravedad.

El siniestro se produjo alrededor de las 12:30 horas en una carretera de dos carriles que conecta las localidades de Terhole y Vogelwaarde, en la provincia de Zelanda. Por causas que todavía se investigan, un automóvil arrolló a un grupo formado por 14 niños y dos adultos que circulaban por un carril bici. Los menores se encontraban en la zona participando en un campamento escolar.

Tras conocerse la tragedia, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, describió lo sucedido como una noticia «terrible y estremecedora». «Lo eclipsa todo hoy. Lo que debería ser uno de los momentos más especiales para cualquier niño y cualquier escuela primaria, el campamento escolar, termina convirtiéndose en una pesadilla», señaló en un comunicado difundido por su oficina.