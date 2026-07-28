Proponen crear una Oficina Europea de Hidroaviación en Mallorca para reforzar la lucha contra los incendios

El presidente de la Fundación Aeronáutica Mallorquina (FAM) y de la Asociación Española de Hidroaviación (AEDH), Miguel Buades, reclama la puesta en marcha de la Oficina Europea de Hidroaviación del Mediterráneo, una iniciativa con la que pretende reforzar la coordinación de los medios aéreos dedicados a la prevención y extinción de incendios forestales en los países de la cuenca mediterránea.

La propuesta cobra actualidad en un verano marcado por los grandes incendios que se han declarado en diferentes puntos de España y del Mediterráneo. Según Buades, estos episodios ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la respuesta conjunta ante este tipo de emergencias, en un contexto en el que el cambio climático incrementa tanto el riesgo como la intensidad de los fuegos forestales.

El proyecto plantea la creación de un organismo especializado que impulse procedimientos comunes de actuación entre los países mediterráneos para facilitar una respuesta más rápida, coordinada y eficaz durante las operaciones de extinción.

Además de coordinar los recursos aéreos, la iniciativa contempla el desarrollo de programas de formación y entrenamiento especializado para las tripulaciones, así como la elaboración de protocolos operativos comunes que favorezcan la interoperabilidad entre los distintos servicios de emergencia.

Miquel Buades considera que Mallorca reúne las condiciones adecuadas para albergar esta futura oficina, especialmente el Puerto de Pollença, por su ubicación estratégica en el Mediterráneo y su histórica vinculación con la hidroaviación.

El presidente de la FAM y la AEDH también explica que el proyecto se encuentra actualmente en fase de impulso institucional y que cuenta con la colaboración de la eurodiputada Rosa Estaràs, con el objetivo de trasladar la iniciativa a la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo.

Asimismo, ha solicitado el respaldo del Govern balear y de las administraciones locales para convertir Mallorca en un centro de referencia internacional desde el que coordinar medios humanos, técnicos y operativos destinados a la lucha contra los incendios forestales.

La propuesta no se limita exclusivamente a las tareas de extinción. Según explica Buades, la futura Oficina Europea de Hidroaviación del Mediterráneo también permitiría coordinar el uso de hidroaviones en operaciones sanitarias, medioambientales, de vigilancia marítima y control de fronteras, además de otras actuaciones de interés público.

En este sentido, defiende que estos medios aéreos poseen una gran versatilidad y que una estructura europea especializada facilitaría un mejor aprovechamiento de sus capacidades mediante la cooperación entre administraciones y países.

La iniciativa aspira, en definitiva, a convertirse en una plataforma de colaboración internacional para compartir conocimientos, formación, procedimientos y recursos frente a una amenaza que, según advierte su impulsor, seguirá aumentando en los próximos años como consecuencia de la emergencia climática.