OKDIARIO caza en exclusiva a dos jóvenes turismofóbicos vandalizando el mobiliario urbano: «El turismo mata Mallorca»

Dos jóvenes turismofóbicos han sido cazados a plena luz del día mientras realizaban una pintada contra el turismo en la plaza de Raimundo Clar, en el centro de Palma. En las imágenes, a las que ha tenido acceso OKDIARIO en exclusiva, se observa cómo dos hombres se detienen junto a un contador eléctrico y al mobiliario urbano para realizar la pintada «El turismo mata Mallorca».

Un joven, con barba, pantalón corto y aspecto desaliñado, aparece en las imágenes realizando directamente la pintada. Mientras tanto, el otro joven permanece atento a su alrededor, aparentemente vigilando la zona mientras se lleva a cabo la acción.

Una vez terminada la pintada, ambos tratan de abandonar el lugar con aparente normalidad, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, un transeúnte se percató de sus movimientos y decidió grabar con su teléfono móvil la actuación de los dos presuntos vándalos.

Las imágenes han sido facilitadas a la Policía Nacional para tratar de identificar a los responsables de la pintada y determinar las circunstancias de lo ocurrido. El episodio vuelve a poner el foco sobre el vandalismo contra el mobiliario urbano y las acciones contra el turismo en Mallorca, en un momento de creciente tensión alrededor del debate sobre el modelo turístico de la isla.

No es, además, un episodio aislado. La sede de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte en Palma ya apareció este verano con una pintada en la que podía leerse «El turisme mata», un mensaje que fue retirado posteriormente por los servicios de limpieza. El propio conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, condenó públicamente la acción y defendió que convertir un debate complejo en una consigna fácil no contribuye a solucionar los problemas de Baleares.

La conselleria ya había sufrido otro episodio similar en julio de 2025, cuando apareció en su fachada el mensaje «Culpables de la nostra misèria», atribuido a Arran Mallorca.

También este verano, las cámaras de seguridad permitieron captar acciones de vandalismo contra inmobiliarias de Santa Maria del Camí. La Guardia Civil detuvo posteriormente a dos mujeres relacionadas con Menys Turisme Més Vida por su presunta participación en unos hechos en los que se habrían utilizado pegamento en cerraduras, realizado grafitis y provocado daños en cristaleras y fachadas.

En aquel caso, las grabaciones fueron determinantes para la investigación y permitieron a los agentes identificar a varios de los presuntos autores. Uno de los inmuebles afectados, además, tenía la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC).

Ahora, un nuevo vídeo vuelve a dejar constancia de una acción contra el turismo en Mallorca. La investigación deberá determinar quiénes son los dos jóvenes que aparecen en las imágenes y si finalmente pueden ser identificados como responsables de los daños ocasionados en la plaza de Raimundo Clar.