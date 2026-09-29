RIU extiende a Reino Unido su compromiso contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes

RIU Hotels & Resorts da un paso más en su estrategia de sostenibilidad, Proudly Committed, al anunciar la adhesión oficial en Reino Unido a The Code. Esta alianza refuerza el compromiso global de la compañía para la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESIA) en la industria de los viajes y el turismo.

Según detalla la hotelera mallorquina en un comunicado, el objetivo de la alianza es reforzar la colaboración global a nivel local. Las recomendaciones de las entidades expertas pasan por tejer desde el inicio una red local de aliados, adaptar la formación a los riesgos y normativa de cada destino y medir de forma continuada la cobertura de la formación y la activación de protocolos.

Desde que firmó por primera vez The Code en 2012 —el código de conducta impulsado por ECPAT para erradicar la explotación comercial de niños, niñas y adolescentes—, la cadena hotelera ha trabajado de forma continua para convertir sus instalaciones en entornos 100% seguros. A lo largo de más de 13 años, RIU ha desarrollado e implementado políticas internas, protocolos de actuación claros y formación recurrente para sus equipos.

Gracias al alto grado de implantación de estas medidas, la compañía cuenta con la máxima distinción internacional como Top Member de The Code en España y México.

Con la incorporación de Reino Unido, RIU consolida su presencia en esta iniciativa internacional, donde ya se encuentra adherida en países estratégicos como España, México, Estados Unidos y República Dominicana.