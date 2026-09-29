Horario del Rafa Jódar – Vallejo: cuándo es el partido y por qué canal de televisión ver en directo y en vivo online gratis el ATP 500 de Tokio 2026

Comienza el ATP 500 de Tokio 2026 para Rafa Jódar, que tras ganar la Laver Cup va a tener que medirse Vallejo en la primera ronda del torneo japonés. El madrileño es el favorito para hacerse con el triunfo y coger confianza para ir avanzando poco a poco hasta plantarse en la gran final y pelear por el título en suelo nipón, fase en la que únicamente se podría cruzar con Carlos Alcaraz, ya que fueron a parar a lados opuestos del cuadro. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver este choque del tenista español.

Cuándo es el Rafa Jódar – Vallejo: horario del partido del ATP 500 de Tokio 2026

Rafa Jódar debuta en el ATP 500 de Tokio 2026 midiéndose al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo en la primera ronda. El sudamericano tuvo que superar dos encuentros de clasificatorios para poder entrar en el cuadro final del torneo y ahora se cruza en su camino la revelación de este año en el mundo del tenis. Además, hay que destacar que el de Leganés viene con la moral por las nubes tras haber saboreado el éxito en Londres al conquistar la Laver Cup representando a Europa.

El año 2026 es el de consagración para el tenista madrileño. Rafa Jódar consiguió coronarse en el ATP 250 de Marruecos y, aunque sólo ha conseguido sumar la Laver Cup, ha ido dejando buenas sensaciones en torneos como el Trofeo Conde de Godó, Roland Garros, Montreal o el Mutua Madrid Open. En Washington cayó en la final contra Taylor Fritz.

El organismo que controla el torneo que se juega en tierras japoneses ha programado este vibrante Rafa Jódar – Vallejo de primera ronda del ATP 500 de Tokio 2026 para este jueves 1 de octubre. La organización todavía no ha revelado el orden de juego, así que estamos a la espera de saber el horario de este partidazo inédito.

Dónde ver a Rafa Jódar en el ATP 500 de Tokio en directo gratis y por TV

El medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en España el torneo nipón es Movistar+. El Rafa Jódar – Vallejo se podrá ver en directo por televisión a través de canales de pago como Movistar Plus+, Vamos o Movistar Deportes, así que no se podrá ver gratis ni en abierto por TV. Los clientes de este operador pueden descargarse la aplicación en teléfono móvil, tablet o smart TV y así disfrutar en streaming y en vivo online lo que haga el madrileño en Japón. La app Tennis TV es de pago, pero también ofrece los choques de este torneo, ya que tiene los derechos de todos los campeonatos de la ATP menos los cuatro Grand Slam.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre lo que ocurra durante esta semana en el ATP 500 de Tokio 2026. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de los encuentros más reseñables del torneo nipón en los que jueguen los españoles. Publicaremos la crónica del Rafa Jódar – Vallejo de primera ronda cuando finalice el choque y compartiremos con nuestros lectores las reacciones más importantes de los protagonistas.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Vallejo del ATP 500 de Tokio 2026

Además, todos los amantes de este deporte y seguidores del tenista madrileño que tengan cosas que hacer y no puedan ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este choque de primera ronda del ATP 500 de Tokio 2026 van a poder escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Radio Marca, Cope, RNE, Onda Cero o la Ser podrán conectar con Japón para contar lo que esté ocurriendo en el Rafa Jódar – Vallejo.