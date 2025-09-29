Taylor Fritz: edad, de dónde es y cuántos títulos y dinero ha ganado en su carrera

Taylor Fritz se ha convertido en uno de los referentes del tenis masculino estadounidense en los últimos años. Nacido en California, el tenista es actualmente número cinco del mundo gracias a su poderoso saque, su constancia y su capacidad para mantenerse competitivo frente a una generación marcada por talentos como Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, éste último al que se enfrentará este martes 30 de septiembre en la final del ATP 500 de Tokio.

Cuántos años tiene Taylor Fritz

Taylor Fritz vino al mundo el 28 de octubre de 1997 y actualmente tiene 27 años. Su evolución refleja el impulso de una nueva hornada de jugadores estadounidenses que busca recuperar el protagonismo de décadas anteriores, cuando figuras como Pete Sampras o Andre Agassi dominaban el circuito. Desde su irrupción, Fritz ha sido uno de los nombres más sólidos del tenis de Estados Unidos.

Dónde nació Taylor Fritz

El tenista nació en Rancho Santa Fe, California, en el seno de una familia vinculada estrechamente al deporte, al tenis. Su madre fue jugadora del Top 10 mundial y su padre, entrenador de tenis, lo acompañó en sus primeros pasos dentro de la pista. Fritz empezó a empuñar la raqueta a los dos años y, para poder enfocarse en su desarrollo deportivo, recibió formación académica en casa.

Con 17 años, en 2015, se convirtió en profesional y comenzó a forjar una carrera que ya lo ha llevado a ser número cinco del mundo en 2023 y número cuatro en noviembre de 2024, la mejor posición lograda por un estadounidense en el ranking ATP desde Andy Roddick en 2009. Actualmente es el número cinco del mundo. Este año suma 43 victorias y 17 derrotas, con dos títulos en su haber.

Peso y altura de Taylor Fritz

La imponente presencia física de Taylor Fritz es una de sus grandes bazas sobre la pista. Mide 1,96 metros y pesa 86 kilogramos, características que le permiten desplegar un juego agresivo desde el fondo, con un servicio muy potente y una derecha capaz de desarmar a sus rivales. Entrenado por Michael Russell, ha encontrado en la hierba su superficie favorita, escenario donde ha cosechado buena parte de sus éxitos profesionales.

Cuántos títulos ha ganado Taylor Fritz

Fritz ha consolidado un palmarés notable que incluye diez títulos ATP repartidos en diferentes categorías y superficies. Su triunfo más importante llegó en 2022, cuando se impuso en el Masters 1000 de Indian Wells a Rafael Nadal (6-3, 7-6[5]), cortando una racha de 20 victorias consecutivas del español y convirtiéndose en el primer estadounidense en ganar ese torneo desde Andre Agassi en 2001. Ese mismo año conquistó el ATP 500 de Tokio, venciendo a Frances Tiafoe y devolviendo a Estados Unidos un título que no lograba desde la era de Pete Sampras en 1996.

Su idilio con la hierba es especialmente reseñable: ha ganado cuatro veces en Eastbourne (2019, 2022, 2024 y 2025), con un balance de 17-1 desde 2019. A estos logros se suman sus victorias en Delray Beach (2023 y 2024), Atlanta (2023) y Stuttgart (2025). Además, fue finalista del US Open 2024 y de las ATP Finals del mismo año, consolidando su reputación entre la élite mundial.

¿Es millonario Taylor Fritz?

El rendimiento deportivo de Taylor Fritz también se refleja en su cuenta bancaria. Hasta el momento ha acumulado 26,8 millones de dólares en premios a lo largo de su carrera, cifra a la que se suman los ingresos derivados de patrocinios y derechos de imagen. Estas cantidades lo sitúan entre los jugadores más rentables de su generación y demuestran el impacto que ha tenido su presencia en el circuito profesional tanto dentro como fuera de la pista.