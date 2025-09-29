Cuándo juga Carlos Alcaraz la final del ATP 500 de Tokio contra Taylor Fritz: horario y dónde ver gratis por TV en directo y online

Carlos Alcaraz está en la final del ATP 500 de Tokio 2025 y espera poder sumar un nuevo título a esta temporada que está siendo increíble para él. Para ello va a tener que superar al norteamericano Taylor Fritz, ante el que perdió hace unos días en la Laver Cup y por ello querrá tomarse la revancha. A continuación te detallamos cuándo se juega, horario y canal de televisión para ver en directo al murciano peleando por un nuevo trofeo.

A qué hora juega el próximo partido Alcaraz vs Fritz en el ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz ya se ha plantado en la gran final del ATP 500 de Tokio 2025, donde se tendrá que ver las caras con el estadounidense Taylor Fritz. El murciano debutó con victoria por 6-4 y 6-2 frente al argentino Sebastián Báez en los dieciseisavos de final, choque en el que dio el susto al sufrir una torcedura de tobillo. En los octavos se impuso al belga Zizou Bergs por 6-4 y 6-3, mientras que en los cuartos superó a Brandon Nakashima con un contundente 6-2 y 6-4. Fue en las semifinales cuando cedió su primer set, ante Casper Ruud, duelo que terminó con resultado favorable al de El Palmar (3-6, 6-3 y 6-4).

Esta es la primera vez que Carlos Alcaraz está jugando el ATP 500 de Tokio y a está a un partido de coronarse en tierras japonesas, pero le falta superar a Taylor Fritz para levantar el trofeo. Este partido decisivo será vital para saber si el de El Palmar entra en el selecto club de españoles que han conseguido coronarse allí, ya que sólo lo han logrado Manuel Orantes, David Ferrer y Rafa Nadal.

La organización ha programado este vibrante Carlos Alcaraz – Fritz que corresponde a la final del ATP 500 de Tokio 2025 para este martes 30 de septiembre. Este apasionante encuentro entre el murciano y el americano ha sido fijado en el horario de las 11:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y debería arrancar con puntualidad en la pista central Coliseo Ariake.

Horario de la final de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Tokio 2025

La temporada empieza a acercarse a su final y hay que recordar que el inicio de 2025 no fue bueno para Carlos Alcaraz. El murciano fue eliminado en cuartos del Open de Australia contra Novak Djokovic, en semifinales de Indian Wells y en su debut de Miami, además de haber perdido las finales del Trofeo Conde de Godó y de Wimbledon. Eso sí, Carlitos ha conseguido coronarse en Róterdam, Queen’s, en los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinnati, además de los dos Grand Slam que ha conquistado: Roland Garros y el US Open.

Este vibrante Carlos Alcaraz – Fritz correspondiente a la final del ATP 500 de Tokio 2025 se jugará este martes 30 de septiembre. Estos dos tenistas se han enfrentado en cuatro ocasiones y el murciano ha conseguido ganar en tres ocasiones, una de ellas en las semifinales de Wimbledon. El último enfrentamiento cayó del lado del americano hace unos días en la Laver Cup y el español espera tomarse la revancha.

Dónde ver el torneo ATP 500 de Tokio con Carlos Alcaraz por TV y online en vivo

El medio de comunicación que adquirió los derechos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros que se jueguen en Japón fue Movistar+. Este Carlos Alcaraz – Taylor Fritz correspondiente a la final del ATP 500 de Tokio 2025 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales de Vamos, Movistar+ Plus o Movistar Deportes. Los dos primeros estarían incluidos en el paquete básico de este operador de pago, mientras que el tercero de ellos estaría dentro de uno de los diferentes paquetes que ofrecen con contenido deportivo.

Por otro lado, todos los seguidores incondicionales del tenista murciano y amantes de este deporte también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Fritz de la final del ATP 500 de Tokio 2025 a través de la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como se podrá acceder a la página web de este operador con un ordenador. Otra vía es Tennis TV, que tiene los derechos de todos los torneos, salvo de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en la gran final del ATP 500 de Tokio 2025 que Carlos Alcaraz jugará contra Taylor Fritz en la pista central. Una vez concluya el encuentro publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en suelo nipón.

Dónde escuchar por radio la final Carlos Alcaraz – Fritz del ATP 500 de Tokio 2025

Todos los aficionados que están siguiendo este torneo que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online la final de la ATP 500 de Tokio 2025 Carlos Alcaraz – Fritz deben saber que podrán escucharla por la radio gratis. Emisoras como Cope, RNE, Radio Marca, Onda Cero o la Ser conectarán con el país japonés para contar todo lo que esté sucediendo en la final que jugará el tenista de El Palmar.