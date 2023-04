¿Quién es el entrenador de Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz es uno de los mejores tenistas del mundo desde hace ya muchos meses, además de uno de los talentos más precoces que se han visto en la élite de este deporte en toda su historia. La dirección del jugador nacido en El Palmar ha sido exhaustiva durante todos estos años, desde que disputara su primer encuentro como profesional, y corre al cargo de una leyenda del tenis español y mundial, una persona que como jugador fue número uno del mundo y que ahora ha sabido llevar a su pupilo a lo más alto. Juan Carlos Ferrero es el entrenador de Carlos Alcaraz.

Nacido en la localidad valenciana de Onteniente, el 12 de febrero de 1980, Juan Carlos Ferrero es uno de los mejores tenistas españoles de la historia. Su juego, distinguido como dominante en pistas de tierra batida, le reportó éxitos desde muy joven, colaborando a una progresión que le permitió subir puestos en el ranking ATP hasta llegar a lo más alto, al número uno del mundo el 8 de septiembre de 2003.

Por entonces, Ferrero ya había sido campeón de la Copa Davis, como héroe de España en la final del 2000, vencedor de Roland Garros, en ese mismo 2003 y tras perder la final del año anterior con Albert Costa, y finalista también en el US Open, torneo que le dio matemáticamente un número uno en el que se mantuvo durante ocho semanas, en una etapa previa a la explosión de Roger Federer y antesala del dominio histórico del Big3, formado por el helvético, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Ferrero, como jugador, se distinguía por contar con un gran poderío desde el fondo de la pista, con una derecha magistral y un revés muy infravalorado, pero super efectivo. Lo que le faltó al tenista español fue el físico, que comenzó a fallarle desde muy pronto en su carrera, provocando una obligada cuesta abajo que impidió contar con su tenis en el escalón que merecía durante los años posteriores, que no era otro que el de los mejores del mundo.

Juan Carlos, tras muchos años lastrado por los problemas físicos, anunció su retirada a finales de 2012, con 32 años y una carrera profesional más que meritoria como jugador, que pasaría pronto a formar parte de los banquillos. A través de su academia, Equelite JC Ferrero, en la que vivió y se entrenó en su trayectoria profesional, el tenista de Onteniente pudo dar sus primeros pasos en la formación de jugadores, e incluso se codeó con la élite al ejercer temporalmente como técnico de Alexander Zverev, en un periodo corto y lleno de altibajos. Todo parecía indicar que Ferrero daría el salto después a la dirección de otro gran tenista del circuito, pero entonces apareció Alcaraz.

Ferrero, entrenador y amigo de Alcaraz

Carlos Alcaraz comenzó a ser entrenado por Juan Carlos Ferrero cuando apenas tenía 15 años y era una promesa que no había llegado al profesionalismo. El privilegio de contar con un ex número uno a los mandos de su carrera fue un plus indiscutible para Carlitos, que siempre agradece el apoyo y las instrucciones de Ferrero en todos sus triunfos, así como también que optara por dirigirle a él cuando tenía mejores ofertas, económicas y deportivas, sobre la mesa. Juan Carlos Ferrero creyó entonces en un proyecto a largo plazo y, sobre todo, en un talento generacional que él vio antes que nadie y que se ha encargado desde entonces de moldear hasta llevarlo a lo más alto.