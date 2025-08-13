Cada día, de lunes a viernes, los espectadores de Antena 3 pueden disfrutar de una entrega de La ruleta de la suerte presentada por Jorge Fernández y Laura Moure. Como suele ser habitual, los concursantes llegan a plató con ganas de pasarlo en grande pero, sobre todo, de ganar dinero. En muchas ocasiones no depende de ellos, sino de la suerte. Eso sí, también hay que jugar bien. Eso es exactamente lo que ha hecho Javier, un estudiante de 22 años que llegaba desde Majadahonda: «Quiero ganar un poquito de dinerito para hacerme algún viaje, porque me gusta mucho viajar, cocinar, conocer culturas y comidas nuevas», aseguró en su presentación. Pero no todo quedó ahí, ya que reconoció que, si ganaba poco dinero, quería irse a Gandía y si se llevaba algo más pondría rumbo a Filipinas. Además, reconoció ser un gran seguidor del programa, algo que demostró en varios momentos de esta entrega.

Para comenzar, Javier se llevó los 100 euros del panel musical con el que empezó el programa. Por si fuera poco, en el panel de la Letra oculta, resolvió por un total de 1.400 euros. Pero no todo quedó ahí, puesto que el concursante sumó otros 550 euros, así como otros 100 euros de una prueba de velocidad. Además, en el sexto, hizo una jugada maestra al utilizar el «Me lo quedo» para arrebatar el Gran Premio y el dinero que había acumulado la del atril rojo, sumando 1.375 euros más a su marcador. Cuando parecía que el resto de concursantes iba a hacerse con algo de dinero, parece que Javier tenía otros planes, puesto que ganó la triple prueba de velocidad, sumando otros 600 euros. Al ser vencedor de esta prueba, comenzó el Panel con Bote, donde consiguió caer en la casilla dorada y pudo llevarse 2.250 euros más. ¡Algo verdaderamente impresionante, qué duda cabe!

Con esta racha tan espectacular, el madrileño llegó al panel final con nada más y nada menos que 6.375 euros. Una cifra bastante poco habitual en el programa, ya que ha habido entregas que un concursante ha ido al último de los paneles con una cifra inferior a 1.000 euros. Pero no todo quedaba ahí, puesto que Javier consiguió hacerse con una Ayuda final.

Tras coger el sobre amarillo porque el color le había dado suerte. Obtuvo 5 segundos para resolver el panel, cuya pista era «Tres sinónimos». Aunque las letras que cada día propone el programa no le dieron mucha idea de lo que escondía el panel, sí que acertó de lleno con su elección. El panel quedó resuelto, y tardó pocos segundos en descubrir el misterio: «Fondear, anclar y amarrar».

Jorge Fernández se quedó visiblemente descolocado ante la buena racha del concursante de La ruleta de la suerte: «Te ha salido todo perfecto. Tu elección de letras ha sido clave». Poco después, el presentador desveló que en el sobre había 3.500 euros, por lo que se llevó a casa un total de 9.875 euros. «¡Qué pastón!», exclamó Jorge, y añadió: «Esto es lo que tiene ver el programa todos los días… sabe jugar perfectamente. Lo ha demostrado y se va con casi 10.000 euros. ¡Disfrútalos mucho!».