No es ningún secreto que La Ruleta de la Suerte se ha convertido, inevitablemente, en uno de los programas más legendarios y que más éxito continúa cosechando en Antena 3. Cada día, Jorge Fernández, Laura Moure y todo su equipo se encargan de hacer disfrutar a la audiencia con nuevos concursantes y sorprendentes paneles. Es más que evidente que cada vez son más las personas que se presentan a este concurso y que, a su vez, no se pierden ni una sola entrega. Al fin y al cabo, La Ruleta de la Suerte no solamente ha conquistado a todos por su dinámica, sino también por el excepcional equipo de profesionales que hay detrás. Un equipo de profesionales en el que figuran nombres como el de Laura Moure, la azafata del programa de Antena 3.

Debido a ello, recientemente, Sonsoles Ónega ha invitado a la presentadora a Y ahora Sonsoles. Un encuentro televisivo donde la comunicadora se sometía a su primera entrevista en televisión. Nerviosa por ser su primera vez, Moure ha vuelto a conquistar al público con su cercanía y naturalidad. De hecho, y sin previo aviso, ha confesado en directo que estar en ese plató le traía muchos recuerdos. ¿El motivo? Parece ser que, anteriormente, La Ruleta de la Suerte se grababa en el plató donde, actualmente, lo hace Y ahora Sonsoles. Una confesión que ha pillado por sorpresa a la periodista.

De esta manera, Laura Moure ha confesado en directo que, con la llegada del equipo de Y ahora Sonsoles a Antena 3, todo el equipo de La Ruleta de la Suerte se vio obligado a cambiar su plató habitual por otro. Asimismo, en un tono distendido, la presentadora le ha preguntado a la joven por su labor en el concurso mañanero.

De hecho, entre pregunta y pregunta, ha querido saber si la pantalla donde se descubren las letras era fácil de usar. Una cuestión que Moure no dudó en responder. Eso sí, nadie imaginó que, con sus declaraciones, estaría revelando uno de los mayores secretos del programa de Antena 3. «¿No lo sabes? La pantalla no es táctil, madre mía, me van a despedir, no puedo hacer directos», comenzó diciendo.

«Hay una persona que sigue mi mano y le da a un botón, es entonces cuando se descubre la letra», reveló. Una confesión con la que dejó a Sonsoles Ónega completamente impactada. Pues, desde que el programa aterrizó en la parrilla televisiva española, siempre se ha creído que era la azafata la que revelaba las letras al tocar el panel.

De hecho, esta inesperada confesión de la comunicadora de La Ruleta de la Suerte ha causado tanto impacto que, en redes sociales como X (anteriormente conocida como Twitter), se convirtió en uno de los temas más comentados. Asimismo, y a pesar de ello, la azafata aseguró que se siente muy a gusto con su equipo y está muy feliz con su trabajo.

Unas palabras donde ha aprovechado para elogiar a Jorge Fernández, el presentador del formato. Y es que, ambos han logrado entablar una gran conexión y compañerismo.