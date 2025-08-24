El PP pedirá en el Congreso que Sánchez dé explicaciones por presumir de logros ‘fake’ de su Gobierno

El Partido Popular pedirá explicaciones al Gobierno por los compromisos que el presidente Pedro Sánchez señaló haber cumplido durante la legislatura. Según expresó el jefe del Ejecutivo el pasado 28 de julio, la coalición que conforma con Sumar había completado el 45% de sus propósitos. Desde el PP aseguran que esos logros no figuran en ningún informe oficial, es más, detallan que estos recogen que sólo se han completado 30 de las 200 propuestas.

A apenas unas semanas de que dé comienzo el nuevo curso político y la actividad en el Congreso de los Diputados, el grupo que pilota Ester Muñoz en la Cámara Baja ha registrado una batería de preguntas, para su respuesta por escrito, para que el presidente socialista del Gobierno explique cuáles son esos compromisos con los que, tal y como señaló antes de sus vacaciones de verano, había cumplido.

Según su escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, en el discurso del líder socialista, el porcentaje del que presumió el propio Sánchez «no se deduce de ninguno de los documentos relativos al Informe Cumpliendo», mismo que también recuerdan en su documento, «pretende efectuar la rendición de cuentas del Gobierno».

Además, en el propio informe, «solo desarrolla la explicación del cumplimiento de 30 de las 200 medidas». Únicos propósitos, afirman en el PP, con los que el Ejecutivo sí ha cumplido pero que están aún lejos de los cerca de 90 a los que aludió el presidente en su convocatoria los medios para hacer balance de su trabajo al frente del Gobierno.

El PP, que ha pedido específicamente que se detalle cuál es su «mapa de compromisos», apunta a la existencia de numerosos documentos que acreditan el compromiso con el 15% de las medidas, sin embargo, sostiene que «en ningún lugar se indica cuáles se consideran cumplidos y cuáles incumplidos ni cuáles son los criterios aplicados para esa consideración».

Rendición de cuentas

Para los de Alberto Núñez Feijóo, los «cuadros» a los que ha aducido Sánchez desprenden una «generosidad a la hora de atribuir hitos» en el cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo. Es decir, que no son certeros con la realidad.

No obstante, en el «Informe Cumpliendo», al que también ha tenido acceso este medio, no se especifican tampoco cuáles son esos compromisos que, desde el Gobierno, han señalado que se han adquirido. Así, se ofrecen únicamente ocho compromisos del Ejecutivo en concepto de «líneas estratégicas de la rendición de cuentas».

En cuanto a los «hitos» que ha alcanzado el Gobierno de coalición que conforman el PSOE y Sumar, sí que se destacan en este mismo documento la aprobación del Proyecto de Ley para la reducción de la jornada laboral; la revalorización de las pensiones en un 2,8% para el presente año 2025; la aprobación del incremento del Ingreso Mínimo Vital en un 9% o la convocatoria de la cuarta convocatoria del Bono Cultural Joven, entre otros méritos.