Montero asume el nuevo plan de financiación autonómica pese al ‘no’ del PP: «Añoran la etapa del procés»

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido el nuevo modelo de financiación autonómica que el Gobierno prevé aprobar en el Congreso a pesar del rechazo del Partido Popular. Según Montero, a los de Feijóo les iba mejor con el procés: «Añoran el conflicto en Cataluña».

Así se ha expresado la también líder del PSOE de Andalucía durante la celebración de la Interparlamentaria regional del partido en el que ha dedicado gran parte de su discurso a defender el acuerdo para la financiación autonómica sellado entre el presidente Pedro Sánchez, y el líder ERC, el inhabilitado Oriol Junqueras.

«Al PP le iba mucho mejor con el procés», ha insistido la ministra Montero. «El PP parece que siempre tiene que tener un enemigo, tiene que tener a quien echarle la culpa de su propia incompetencia, de su falta de iniciativa y de su falta de liderazgo», ha expresado.

En un intento por defender el modelo de gestión del Ejecutivo, ha acusado a los de Alberto Núñez Feijóo de «añorar» la etapa de conflicto con Cataluña. Un periodo, aquel en el que tuvo lugar el golpe secesionista del 1 de octubre de 2017, en el que ha recordado se vivió un momento de ruptura de las relaciones familiares y «de España con el conjunto de Cataluña».

Dinero para «blindar lo público»

Sobre el nuevo modelo de financiación, la líder del PSOE-A ha señalado que su partido vaya a ir «a la ofensiva» a la hora de exigir que los presidentes autonómicos -en su mayoría del PP- que expliquen qué es lo que van a hacer con todos los recursos que, tras el acuerdo sellado con ERC, se plantean para todos los territorios.

«¿Van a construir hospitales? ¿Van a poder poner en marcha consultorios centros de salud, escuelas de cero a tres años?», se ha preguntado. A lo que ha renglón seguido se ha cuestionado si, en caso de no contar con esta financiación, van a proseguir por su parte con el que ha acusado de «deterioro progresivo de los servicios públicos».

Montero ha pedido además a los presidentes de los Gobiernos autonómicos que destinen el dinero que el ejecutivo central prevé inyectar a sus regiones a fin de «blindar lo público». «Que ese dinero vaya a lo público, que ese dinero realmente garantice la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos y que no se vaya a los bolsillos de unos pocos», ha asegurado.

Niega el «cupo catalán»

Según Montero son ya muchos los meses en los que tanto ella como en su partido y en el Gobierno vienen siendo testigo «de la barbaridad de mentiras», «de falsas noticias» que, desde los medios de comunicación, ha asegurado se ha querido trasladar sobre «los supuestos pactos» o «cesiones» al independentismo catalán,

En este sentido, ha señalado que espera que «alguien pida perdón alguna vez» en el ámbito político por haber acusado al PSOE de acordar un cupo catalán. «¿Cuántos titulares hemos tenido que tragar, no yo particularmente, pero este partido en su totalidad, respecto a que el Gobierno de España estaba traicionando al país?», se ha preguntado.

Informaciones que, a su juicio, han hablado sobre la traición del Estado español a las distintas autonomías «porque algunos han querido afirmar, sabiendo que era mentira, que estábamos trabajando en algo que nunca jamás hubiera permitido ni esta ministra ni hubiera permitido este partido», ha señalado.

Con todo, ha defendido que el PSOE es un partido «que busca la igualdad de oportunidades, que busca la redistribución de la riqueza, que busca en definitiva que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, estén implicados en el contrato social que tenemos con ellos».