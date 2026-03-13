Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchísimos aspectos. ¡Es sencillamente espectacular! El pasado jueves 12 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 373 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los seguidores de esta sorprendente historia han podido ser testigos de cómo Mercedes aprovecha la ocasión que se le ha presentado para hacer una seria advertencia a Dámaso. ¿En qué consiste, exactamente?

En que Hernando no es, ni de lejos, lo que parece. Es más, ha querido hacer hincapié en que bajo su fachada se oculta nada más y nada menos que un verdadero monstruo. Ella es cada vez más consciente de que se trata de una información que debía conocer antes de que fuese tarde. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ser testigos de cómo, dadas las circunstancias, Isabel opta por jugarse el todo por el todo, hasta tal punto que parece estar cada vez más cerca de reencontrarse con Bárbara y Pedrito. Todo ello sin pensar, claro está, en las posibles consecuencias de sus actos.

¿Qué sucede en el capítulo 374 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 13 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo Braulio no ha dudado en dar un toque de atención a su madre por su actitud. Ella, por su parte, ha querido aprovechar la ocasión para dejarle claro sus verdaderos propósitos. Parece que, después de todo lo que ha ocurrido entre ellos, ha llegado el momento más que perfecto para decir toda la verdad.

En cuanto a don Hernando, no puede evitar estallar, como nunca lo había hecho, contra José Luis. Pero no todo queda ahí, puesto que también ha aprovechado para exigirle que se aclare de una vez por todas y le haga saber qué destino ha corrido el ducado de Valle Salvaje. ¿Se atreverá a confesarle toda la verdad después de todo lo sucedido en los últimos días? ¿Dará ese paso a pesar del peligro? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.