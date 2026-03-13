Detenido el presidente de la Cámara de Alicante por la gestión de los bonos comercio desde Facpyme

Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, ha resultado detenido este viernes y se encuentra en dependencias policiales. La detención se enmarca en la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción por las campañas de los denominados bonos comercio de los años 2022 y 2023 en varios municipios de esta provincia. Todos estos extremos han sido confirmados a OKDIARIO por fuentes de la Policía Nacional.

Según las fuentes consultadas, el origen de la detención estaría relacionado con la gestión de los bonos comercio de los años 2022 y 2023 en relación con la Federación de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa (Facpyme), que Carlos Baño también preside. Facpyme era la organización que se encargaba de la gestión de los citados programas. Y las pesquisas están dirigidas a conocer si la citada Federación se habría supuestamente beneficiado en esas campañas.

De hecho, según fuentes de la Cámara de Comercio de Alicante, carlos Baños había sido siempre muy claro a la hora de diferenciar entre la gestión de la Cámara de Comercio y la citada Facpyme, la organización que abarca a más de 12.000 pymes y autónomos alicantinos de medio centenar de asociaciones.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha practicado, también, este viernes, varios registros en distintas sedes en relación con este caso. Entre ellas, la de Facpyme, donde han incautado abundante documentación.

Carlos Baño tenía previsto este viernes participar en la presentación del Informe Sectorial de Turismo. Pero ya no ha asistido a ese evento. En su lugar, lo ha hecho Eva Miñano, que es a su vez vicepresidenta segunda de la institución cameral. La campaña de los bonos comercio ha movilizado en torno a 58 millones de euros desde el año 2022. Según ha podido confirmar OKDIARIO el presidente de la Cámara de Alicante y Facpyme seguía, a primera hora de la tarde, prestando colaboración a la investigación y los registros que se han ido llevando a cabo.