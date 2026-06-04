Einstein: «La soledad es dolorosa cuando se es joven, pero muy placentera cuando se es maduro»
La reflexión viral y las mejores frases de Albert Einstein, una de las mentes más brillantes de todos los tiempos
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La vida y obra de Albert Einstein (Ulm, 14 de marzo de 1879-Princeton, Nueva Jersey, 18 de abril de 1955) es muy extensa y sus frases siguen siendo un aprendizaje diario para millones de personas. Este físico de origen judío está considerado como el científico más importante del siglo XX por los aportes realizados durante su carrera sobre la teoría de la relatividad, el movimiento del universo, la teoría cuántica o hasta su influencia en la creación de la bomba atómica. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral y las mejores frases de Albert Einstein.
Albert Einstein recibió el Premio Nobel de Física en el año 1921 por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico, que consiste en la emisión de electrones por parte de un material al incidir sobre él una radiación electromagnética como puede ser la luz visible o ultravioleta. Además, los grandes aportes de Albert Einstein para la humanidad son los siguientes:
- Efecto fotoeléctrico
- Teoría de la relatividad especial
- Teoría de la relatividad general
- Equivalencia entre masa y energía: E=MC²
- Teoría de campo unificado
- Estudio de las ondas gravitacionales
- Movimiento del universo
- Teoría cuántica
- Movimiento browniano
Albert Einstein es uno de los físicos más importantes de todos los tiempos y también fue el padre de la bomba atómica, que fue el embrión de Trinity, de Little Boy y la Fat Man, que se arrojaron sobre Hiroshima y Nagasaki. A pesar de ello, el científico más importante del siglo XX fue un pacifista declarado y en su día firmó el Manifiesto Russell-Einstein, que abogaba por el fin de las armas nucleares. Esto lo hizo antes de morir en abril de 1955 en Nueva Jersey debido a una hemorragia interna causada por la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal.
Las mejores frases de Albert Einstein
«Hay dos formas de vivir la vida: una como si nada fuera milagro, la otra como si todo lo fuera». Esta fue una frase que se hizo viral hace unas semanas sobre Albert Einstein, que durante su vida y obra dejó un gran número de reflexiones que siguen perdurando. Las mejores frases de Albert Einstein son las siguientes:
- La soledad es dolorosa cuando se es joven, pero muy placentera cuando se es maduro.
- Si A es el éxito en la vida, entonces A = X + Y + Z. Donde X es trabajo, Y es placer y Z es mantener la boca cerrada.
- El mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar.
- La mujer que sigue a la multitud suele ir más allá de la multitud. La mujer que camina sola es probable que se encuentre a sí misma en lugares donde nadie ha estado nunca antes.
- Los ideales que iluminan mi camino y una y otra vez me han dado coraje para enfrentar la vida con alegría han sido: la amabilidad, la belleza y la verdad.
- Mi religión consiste en una humilde admiración del ilimitado espíritu superior que se revela en los detalles leves que podemos percibir con nuestra frágil y débil mente.
- La vida es una preparación para el futuro; y la mejor preparación para el futuro es vivir como si no hubiera ninguno.
- La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debe mantenerse en movimiento.
- Los hombres se casan con mujeres con la esperanza de que nunca van a cambiar. Las mujeres se casan con hombres con la esperanza de que ellos van a cambiar. Invariablemente, ambos terminan decepcionados.
- Si tuviera una hora para resolver un problema, me gustaría pasar 55 minutos pensando sobre el problema y 5 minutos pensando en las soluciones.
- La creatividad es la inteligencia divirtiéndose.
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