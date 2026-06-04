Einstein: «La soledad es dolorosa cuando se es joven, pero muy placentera cuando se es maduro»

La vida y obra de Albert Einstein (Ulm, 14 de marzo de 1879-Princeton, Nueva Jersey, 18 de abril de 1955) es muy extensa y sus frases siguen siendo un aprendizaje diario para millones de personas. Este físico de origen judío está considerado como el científico más importante del siglo XX por los aportes realizados durante su carrera sobre la teoría de la relatividad, el movimiento del universo, la teoría cuántica o hasta su influencia en la creación de la bomba atómica. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral y las mejores frases de Albert Einstein.

Albert Einstein recibió el Premio Nobel de Física en el año 1921 por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico, que consiste en la emisión de electrones por parte de un material al incidir sobre él una radiación electromagnética como puede ser la luz visible o ultravioleta. Además, los grandes aportes de Albert Einstein para la humanidad son los siguientes:

Efecto fotoeléctrico

Teoría de la relatividad especial

Teoría de la relatividad general

Equivalencia entre masa y energía: E=MC²

Teoría de campo unificado

Estudio de las ondas gravitacionales

Movimiento del universo

Teoría cuántica

Movimiento browniano

Albert Einstein es uno de los físicos más importantes de todos los tiempos y también fue el padre de la bomba atómica, que fue el embrión de Trinity, de Little Boy y la Fat Man, que se arrojaron sobre Hiroshima y Nagasaki. A pesar de ello, el científico más importante del siglo XX fue un pacifista declarado y en su día firmó el Manifiesto Russell-Einstein, que abogaba por el fin de las armas nucleares. Esto lo hizo antes de morir en abril de 1955 en Nueva Jersey debido a una hemorragia interna causada por la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal.

Las mejores frases de Albert Einstein

«Hay dos formas de vivir la vida: una como si nada fuera milagro, la otra como si todo lo fuera». Esta fue una frase que se hizo viral hace unas semanas sobre Albert Einstein, que durante su vida y obra dejó un gran número de reflexiones que siguen perdurando. Las mejores frases de Albert Einstein son las siguientes: