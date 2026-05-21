Albert Einstein: «Si tienes una vida tranquila y modesta, tendrás más alegría que buscando éxito»

Albert Einstein, padre de la teoría de la relatividad, dejó algunas de las reflexiones más profundas sobre la vida, el éxito y la felicidad. «Una vida tranquila y modesta trae más alegrías que la persecución del éxito acompañada de una inquietud constante». Más de de pronunciarla, la frase sigue siendo compartida por miles de personas y sigue siendo utilizada como símbolo de una vida sencilla frente al estrés de una sociedad tan caótica.

La historia detrás de esta frase es bastante sorprendente. En 1922, Einstein se encontraba en Japón dando una serie de conferencias cuando recibió la noticia de que había ganado el Premio Nobel de Física. Durante su estancia en el Hotel Imperial de Tokio, un mensajero llegó para entregarle un paquete. El científico en ese momento no tenía dinero para darle una propina, por lo que decidió darle dos notas escritas por él en alemán.

En una de esas notas escribió la frase sobre la vida tranquila y modesta. Según varios relatos, Einstein le dijo al empleado que quizá algún día aquellas notas «tendrían valor». En 2017, aquellos dos papeles fueron subastados por cerca de 1,3 millones de euros.

Una reflexión que desafía al esfuerzo

Esta frase se ha hecho muy popular a lo largo del tiempo, porque hoy, en pleno siglo XXI, todavía se cuestiona directamente la idea de que la felicidad depende únicamente del reconocimiento de otras personas, el dinero o la fama. Einstein defendía que lo mejor para la persona era la tranquilidad mental y la sencillez, y que estas daban al cuerpo y a la mente un bienestar que la ansiedad y la presión quitan.

Aunque el físico alemán es más conocido mundialmente por las ecuaciones, la teoría de la relatividad o por desarrollar la fórmula más famosa de la física, E=mc². Einstein también dedicó una buena parte de su vida a reflexionar sobre la ética, la política y el sentido de la existencia humana. El físico defendía que había que ser curioso y humilde y que estas características son fundamentales para tener una vida plena.