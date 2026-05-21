Sara Carbonero dedica a Iker Casillas una canción sobre soltar el pasado en el día de su cumpleaños

Este miércoles, 20 de mayo, Iker Casillas ha soplado las velas de su 46º cumpleaños y, como no podía ser de otra manera, su perfil de Instagram se ha llenado de felicitaciones por parte de su círculo más cercano de amigos, compañeros de profesión y familiares, quienes han compartido mensajes cariñosos, recuerdos y numerosas muestras de afecto. Sin embargo, entre todas estas dedicatorias, ha habido una que ha llamado especialmente la atención y que ha sorprendido a propios y extraños: la de Sara Carbonero, ex mujer del mencionado.

A pesar de su separación, la periodista ha querido tener un bonito gesto con el padre de sus hijos, sumándose a las felicitaciones con unas emotivas palabras y una fotografía en blanco y negro en la que aparece el que fuera capitán de la selección española visiblemente risueño. «Feliz cumpleaños», escribía junto a un emoji de una tarta de cumpleaños.

Aunque de primeras parece un mensaje conciso y sin grandes fórmulas, lo cierto es que la canción que ha elegido para acompañarlo tiene un significado que tampoco ha pasado desapercibido entre los internautas. Se trata de Pájaros de barro, interpretada por Manolo García, la cual hace una clara oda a la libertad, a la superación y a salir adelante. Pero no solo eso, ya que también habla de aprender a soltar el pasado, a dejar ir y a vivir el presente como se merece. «Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas» o «Hoy rechazo la bajeza del abandono y la pena», son solo algunos de los versos que hacen referencia a lo mencionado.

Con este tema, tal vez Sara ha querido dejar claro que las rencillas que pudo llegar a tener con Iker en un pasado, y que provocaron que su matrimonio llegara a su fin, están más que olvidadas. De hecho, esta felicitación refleja la buena relación que ambos mantienen en la actualidad, demostrando que, pase lo que pase, no dejarán nunca de ser familia.

Cabe destacar que hace tan solo un mes, Iker Casillas también dejó claro el cariño que continúa teniendo a la periodista, acercándose hasta Corral de Almaguer (Toledo) para acompañarla en uno de los días más complicados de su vida: el funeral de su madre, Goyi Arévalo (fallecida el pasado 12 de abril). Además, todo parece indicar que ha estado pendiente de cómo se encuentra la madre de sus hijos desde entonces, ya que durante la especial jornada de su cumpleaños, no tuvo reparo en asegurar a los micrófonos de Europa Press que «por suerte, está mucho mejor». Unas palabras que dejan entrever que mantienen un contacto estrecho y fluido a pesar de su separación (ocurrida a principios de 2021).