TVE premia a la sanchista Mercedes Milá con el espacio de Loles León tras su defensa de Zapatero

TVE ha fulminado a Loles León (Zero Dramas) para dar el espacio a Mercedes Milá y su nuevo programa, una decisión que se conoce justo después de la defensa que la periodista hizo de José Luis Rodríguez Zapatero en La Revuelta. Su emisión precederá a otro nuevo programa, en este caso de «salseo», con Nuria Marín, ex presentadora de Sálvame.

Tras dos meses en antena, los datos de audiencia no han respaldado a Zero dramas en La 2, razón por la que TVE argumenta su cancelación, pese a haber usado al espacio para contraprogramar el debut de Marc Giró fuera de la cadena pública. El recurso de los invitados famosos en las tertulias -con Carlos Bardem, Gonzalo Miró o Antonio Resines- no ha funcionado como reclamo para los espectadores.

El programa dominical de Loles León pasará su última noche en antena este 24 de mayo, antecedido por el estreno de Me meto en un jardín, con Mercedes Milá. Después, entrará Lo que pasó, pasó, presentado por Nuria Marín.

Loles León ha marcado con Zero dramas un paupérrimo 2,7% de share, una media inferior a la de la cadena en la que se emite, con 255.333 espectadores. Su evolución ha ido de más a menos. En las tertulias se han abordado asuntos como la pornografía o los swingers.

En lo que respecta al formato de Mercedes Milá, se centrará en entrevistas grabadas desde jardines, con conversaciones centradas en temas polémicos. En la primera entrega recibirá a David Uclés en Jaén, y entre sus invitados se encuentran otras personalidades como Sor Lucía Caram, Miguel Ángel Revilla o Marc Giró.

Precisamente esta semana Mercedes Milá ha sido una de las invitadas de La Revuelta, donde aprovechó para meterse en otro jardín. Ella misma fue la que sacó el tema de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero con una afirmación que sorprendió a David Broncano: «¿Qué te parece el montaje? Yo no me creo ni una palabra de lo de Zapatero». El cómico señaló que la periodista estaba condicionada por su vínculo con el socialista y, pese a la insistencia de ella para que se sumara a su discurso, prefirió ser más cauto y esperar a lo que diga la justicia.