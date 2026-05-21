Jesús Vázquez aparece en La Sexta con una pulsera con la bandera de España para defender a Sánchez: «Estoy orgulloso de mi país»

Jesús Vázquez se ha trasladado de cadena por una noche -de TVE a laSexta- para conceder una íntima entrevista en la que ha abordado, entre otras cosas, sus filias y fobias políticas. El presentador ha aprovechado la pulsera de la bandera de España que luce para defender la gestión de Pedro Sánchez.

El presentador ha explicado que lleva la pulsera para que otros no se «apropien» de ella, porque se siente «orgulloso de ser español», especialmente ahora, por «la España en la que vivimos», algo que ha argumentado con un discurso similar al de un mitin del PSOE, con alusiones claras a PP y Vox, a los que ha preferido no mencionar.

«No me gusta que esta bandera, que es la de todos, se la apropien unos cuantos. Yo soy una persona progresista y me encanta la España que tenemos ahora», ha dicho el ex presentador de Mediaset, que ha pasado a especificar todo lo que le hace sentir orgullo de ser español.

Jesús Vázquez ha sacado pecho por la España «de los derechos, de la riqueza, de la multiculturalidad, de la diversidad», y una España en la que él puede «casarse». «La España que acoge a los que vienen de fuera, sin prioridades y sin nacionalidades. Aquí se acoge a todo el mundo, todo el mundo tiene los mismos derechos si trabaja, paga y cotiza a la Seguridad Social; todo el mundo tiene derechos y la Constitución los garantiza», ha añadido.

Asimismo, se ha referido a los «22 millones de afiliados a la Seguridad Social de los que todo el mundo decía que si se llegaba, España sería un gran país». «¡Pues ya hemos llegado!», ha clamado en La noche de Aimar.

Jesús Vázquez nunca ha escondido su simpatía por el PSOE, especialmente con José Luis Rodríguez Zapatero. El pasado año intervino en el Congreso de los Diputados, por las jornadas conmemorativas del 20º aniversario del matrimonio homosexual. Desde la tribuna, el presentador cargó contra el PP: «Lo recurrís en el Constitucional y, cuando perdéis, ¡a casarse todos los maricones del PP!», dijo en medio de un discurso anclado en el 2005.