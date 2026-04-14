Jesús Vázquez en TVE: «Pensaba que esto era una entrevista amable’»

Este martes 14 de abril, Jesús Vázquez ha sido uno de los invitados de Al cielo con ella, el programa presentado por Henar Álvarez que la semana pasada se estrenó en La 1 de TVE después de haber estado en La 2. El presentador, tras décadas trabajando en Mediaset España, ha aterrizado en la cadena pública después de conducir la última edición del Benidorm Fest y de, próximamente, hacer un nuevo especial de La Casa de la Música.

La nueva etapa de Jesús Vázquez

En diciembre de 2025 se supo que Jesús Vázquez iba a ser uno de los presentadores del Benidorm Fest 2025. Vázquez cambiaba así de empresa tras 22 años consecutivos al frente de los programas más importantes de Mediaset España, tales como Operación Triunfo, Gran Hermano VIP, Supervivientes, Hotel Glam, Allá tú, La Voz, Factor X, Bake Off o Bailando con las estrellas, su último proyecto en Telecinco. Y es que el contrato de Vázquez con Mediaset se cancelaba a finales de ese mes de diciembre.

Un presentador con récord

«Nunca me he planteado por qué sigo tantos años en este trabajo. Yo creo que es porque intenta llevarse bien con el equipo y los compañeros y siempre piensa en los que están al otro lado (la audiencia) y que se entretengan», ha confesado Vázquez. Henar le ha recordado que tiene un premio Guinness como el presentador en español con más cantidad de programas a sus espaldas.

Jesús Vázquez aparece en el libro Guinness por ser el presentador que más formatos ha hecho en la historia de la televisión española 👏#AlCieloConElla ⭕ https://t.co/8fP2E7i9xU pic.twitter.com/hMkB8buUSl — La 1 (@La1_tve) April 14, 2026

«Estuve en el armario»

«Cuando era joven, estaba metido en el armario e iba de hatero. Cuando dicen que ahora se vive mejor, yo digo que no. Yo estaba en un armario fingiendo que tenía novia. Yo fui de los primeros en casarme porque peleé mucho para que nos pudiéramos casar», ha dicho Vázquez sobre su apoyo a Zapatero en su momento.

«Antes de conocer a Roberto (su marido), fui una zorra de postal», ha dicho Vázquez como guiño a Zorra, la canción que ganó el Benidorm Fest 2024. Así, el presentador ha confesado que antes de casarse tuvo una época de tener muchas parejas, pero que cuando conoció a Roberto, eso se acabó.

Además, Vázquez, sobre su profesión, ha dicho: «Me gusta muchísimo hacer tele, pero me cuesta muchísimo verme. Como hago mucha tele, llego a mi casa y no veo tele.»

Y sobre su nuevo cambio de cadena. Jesús Vázquez ha confesado: «La llegada a TVE ha sido una fantasía. Disfruté mucho del Benidorm Fest. Me encanta el buen rollo que hay ahora en Televisión Española».

«Pensaba que esto era una entrevista amable»

Vázquez ha hablado del especial que va a conducir en TVE, La Casa de la Música, y de lo importantes que son este tipo de programas en la televisión.

¿Por qué tiraste toda tu colección de discos de vinilo?», le ha preguntado Henar, a lo que el invitado, con ironía, ha respondido: «Pensaba que esto era una entrevista amable·». Vázquez ha confesado que se deshizo de esa colección porque pensaba que «había pasado de moda» el vinilo, pero que solo se quedó uno, el suyo, A dos milímetros escasos de tu boca, publicado en 1993.

«No hubo más discos porque en esa época no había autotune No tenía una gran voz», ha dicho Vázquez después de que la presentadora de Al cielo con ella le mostrara su propio vinilo.