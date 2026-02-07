Los presentadores de ‘Benidorm Fest 2026’: así son Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus

Ha llegado la temporada que todo el mundo andaba esperando: la de los premios. RTVE ha comunicado que el Benidorm Fest 2026 ya lo tiene todo preparado para hacer frente a su edición. De esta manera, este próximo día 10, el público podrá conocer a los nuevos participantes que están dispuestos a hacerse con el gran puesto del ganador. Una labor que no será fácil, pues deberán conquistar al jurado y a la audiencia con su puesta en escena. Y es que, aunque este año España no participará en Eurovisión, si se continuará con el certamen musical.

Una edición que estará presentada por nuevos presentadores. Por lo que se puede comprobar, la única imbatible es Inés Hernand. Pues, la influencer vuelve a repetir en el certamen. Pero, en esta ocasión, la joven compartirá plató con el mismísimo Jesús Vázquez, Javier Ambrossi y Lalachus. El certamen está expandiendo su popularidad, de eso no cabe duda. Por ello, han querido contar, una vez más, con presentadores de lujo. Realizamos un repaso, brevemente, por cada uno de los comunicadores.

Inés Hernand

No es la primera vez que Inés Hernand forma parte del equipo del Benidorm Fest. Nacida el 10 de mayo de 1992 en Madrid, Inés Judit Hernández Martínez es una joven conocida como Inés Hernand. Graduada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ejerció durante un tiempo como abogada. Pero, el mundo de las redes sociales y el entretenimiento siempre llamó su atención. De hecho, al inicio de su carrera, creó un canal en YouTube, Inés responde, donde subía vídeos en los que hablaba sobre cuestiones legales de forma divulgativa y daba consejos jurídicos.

Con el paso de los años, la popularidad de Inés Hernand ha crecido a pasos agigantados. Hasta la fecha, ha sido presentadora de pódcasts y ha colaborado en diversos proyectos televisivos. De hecho, fue galardonada con un Premio Ondas Global del Pódcast junto a Nerea Pérez de las Heras por Saldremos mejores.

Jesús Vázquez

Una de las grandes novedades de la edición es la incorporación de Jesús Vázquez. El presentador se ha convertido, indiscutiblemente, en uno de los más conocidos y populares de la parrilla televisiva española. Ha sido el presentador de formatos tan importantes como Supervivientes, La Voz, ¡Allá tú! e, incluso, Operación Triunfo. Asimismo, tras más de 25 años en Mediaset, en 2025 fichó por RTVE para presentar el Benidorm Fest 2026.

Lalachus

Nacida en 1990, Laura Yustres Vélez se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de los últimos años. La madrileña es cómica, creadora de contenido en redes sociales y colabora en diversos pódcast. Además, trabaja de manera habitual en La Revuelta, popular formato de La 1 de Televisión Española. Asimismo, en 2024, fue reconocida con un Premio Ídolo por su labor en la creación de contenido digital.

Javier Ambrossi

Nacido en 1984 en Madrid, es un director, guionista, actor y productor español. El artista ha logrado hacerse un hueco en la industria interpretativa. De hecho, junto a su ex pareja, Javier Calvo, formó la conocida dupla de Los Javis. Una carrera profesional de infarto que le ha llevado a crear proyectos como La Llamada, Paquita Salas, Veneno y La Mesías, los cuales destacaron por su impacto en la cultura pop y LGTBIQ+.