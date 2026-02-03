Entradas para el Benidorm Fest 2026: cuándo, dónde comprarlas y cuánto cuestan

Comienza el año y, con ello, regresan los eventos más esperados. Hace unos días, los amantes de la música fueron testigos de la gran gala de los Premios Grammy. Un encuentro donde la música se convirtió en la gran protagonista y que reunió a celebridades de la industria en Los Ángeles, una edición más. Pero, si hablamos del ámbito nacional, muy pronto, seremos testigos del Benidorm Fest 2026. El popular certamen regresa y lo hará de la mano de nuevos participantes. Artistas que están dispuestos a conquistar a la audiencia y a convertirse en la nueva voz del evento, puestomarán el relevo de Melody, que se convirtió en la flamante ganadora del 2025.

Benidorm Fest 2026 regresa y dará su pistoletazo de salida el próximo 10 de febrero. De esta manera, según se ha estipulado, los días, 10, 12 y 14 son los elegidos para llevar a cabo las galas. Como cada año, primeramente, habrá dos semifinales donde se elegirán a los participantes que tendrán su plaza en la final. Por ello, el día 14, los finalistas competirán para conquistar al jurado y a la audiencia. Una labor que no será fácil, pero que nos permitirá conocer el nombre del nuevo ganador. Pero, ¿es posible comprar entradas para ver el formato en directo? Realizamos un breve repaso al respecto.

¿Cuándo, dónde comprar y cuánto cuestan las entradas del ‘Benidorm Fest 2026’?

Tal y como se informó en su momento, la venta de entradas oficial tuvo lugar el pasado mes de diciembre. El día 22 salió a la venta los tickets de la primera semifinal, todo ello para continuar el día 23 con los de la segunda gala. El miércoles 24 se puso a disposición la venta de entradas de la gala final, donde se revelará el nombre del gran ganador. Por lo tanto, las entradas llevan a la venta más de un mes.

Pero, que no cunda el pánico. Todavía hay entradas disponibles. Para adquirirlas, recomendamos acceder a la página de Vivaticket.com debido a que ahí se pueden comprar. Hay 3 opciones, la primera semifinal, la segunda semifinal y la gala final. Así pues, tan solo hay que elegir el día deseado y la ubicación. Eso sí, las entradas pertenecientes a la gala final ya se encuentran agotadas.

El precio de la entrada para acceder a la semifinal es de 60 euros por persona. El de la gala final presentaba un coste un poco mayor, de 70 euros. Y es que, la organización pretende hacer de esta edición una de las mejores. Por ello, el Palau Municipal d’Esports L’Illa se vestirá de gala, próximamente, con el objetivo de rendirle homenaje a la música de nuestro país. Pues, aunque este 2026 España no participará en Eurovisión, la magia del Benidorm Fest sigue estando intacta. La mejor manera de comenzar el mes de febrero. ¡No te lo puedes perder!