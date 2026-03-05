Si hay murciélagos cerca de tu casa no te asustes: es bueno y los expertos confirman por qué los necesitas cerca

Ver murciélagos sobrevolando tu casa puede ser algo que asuste un poco. No es lo habitual que uno espera encontrarse al anochecer y, durante años, su imagen ha estado asociada siempre a historias que poco tienen que ver con la realidad. Sin embargo, los expertos en fauna urbana lo tienen claro y aseguran que si aparecen en tu jardín o cerca de tu edificio, no es una mala señal.

De hecho, suele ser todo lo contrario. Los murciélagos no se acercan a las viviendas para entrar ni para generar problemas, sino que lo hacen porque encuentran algo muy concreto y que no es otra cosa que comida. Y eso, desde el punto de vista ambiental, dice bastante del entorno. Cada vez hay más estudios que destacan su papel en el control natural de insectos. Son discretos, apenas se perciben y, sin embargo, cumplen una función que muchas veces pasa desapercibida, así que cuando los murciélagos hagan acto de presencia, aunque sea cerca de tu casa, puedes estar seguro de que el ecosistema nocturno sigue funcionando.

Qué significa que haya murciélagos volando cerca de casa

Conviene empezar y dejar claro que en España, prácticamente todas las especies de murciélagos son insectívoras. Es decir, su alimentación depende de insectos que vuelan de noche como mosquitos, polillas y otros pequeños invertebrados. De este modo, y al caer el sol, estos animales salen de sus refugios y comienzan a cazar y si lo hacen cerca de casas, patios o jardines no es porque quieran entrar en ellos. Es porque en esos espacios hay luz, vegetación, humedad o agua. Y donde se combinan esos elementos, aparecen insectos.

El vuelo rápido, los cambios bruscos de dirección o la sensación de que pasan muy cerca no tienen nada que ver con un comportamiento agresivo. En realidad lo que hacen es seguir a sus presas. Y para ello recurren a la ecolocalización, un sistema que les permite orientarse con enorme precisión incluso en plena oscuridad de modo que no es que los veamos volar al azar.

Un control de mosquitos que nadie ve

Uno de los datos que más sorprenden es la cantidad de insectos que pueden llegar a consumir. Un sólo murciélago puede ingerir cientos en una noche. Parece una cifra exagerada, pero está documentada. Esto tiene un efecto práctico. Menos insectos volando significa menos molestias, especialmente en verano. En zonas donde su presencia es estable, ayudan a regular poblaciones de mosquitos sin necesidad de productos químicos.

No sustituyen por completo otras medidas, pero sí forman parte de un equilibrio natural. Mientras la mayoría duerme, ellos están activos. No hacen ruido, no alteran la rutina de nadie y no requieren intervención humana. En un contexto donde cada vez se insiste más en reducir pesticidas y buscar alternativas sostenibles, su papel adquiere todavía más importancia. No es algo teórico. Es algo que ocurre cada noche.

Indicadores de que el entorno mantiene biodiversidad

Por otro lado, los murciélagos no aparecen en cualquier sitio. Necesitan refugios cercanos, alimento y condiciones mínimamente estables. Si una zona está completamente degradada, con iluminación constante y sin vegetación, es menos probable que permanezcan allí. Por eso, cuando sobrevuelan un barrio o un conjunto de viviendas de forma habitual, muchos especialistas lo interpretan como un indicador de biodiversidad activa. No significa que el entorno sea rural o salvaje, pero sí que conserva recursos suficientes para sostener vida más allá de la humana.

En varios países europeos, incluidas regiones de España, las distintas especies están protegidas por normativa ambiental. La razón es clara dado que su población ha disminuido en algunas áreas debido a la pérdida de hábitats y al uso intensivo de químicos. Entonces, que sigan presentes en entornos urbanos es, en cierta medida, una buena noticia.

Los mitos que siguen circulando

Pese a todo, la desconfianza en torno a los murciélagos persiste. Es frecuente escuchar que se enredan en el pelo o que atacan a las personas, pero lo cierto es que no hay base científica para esas afirmaciones. Además, su sistema de orientación es extremadamente preciso, de modo que detectan obstáculos con tal exactitud que chocar con alguien sería más bien un error excepcional. Si pasan cerca es porque están siguiendo la trayectoria de un insecto, no porque intenten acercarse.

También se habla de enfermedades. Como cualquier animal silvestre, pueden ser portadores de patógenos. Pero el riesgo real es muy bajo si no se produce manipulación directa. Las autoridades sanitarias son claras en este punto: no tocarlos ni intentar capturarlos es suficiente para evitar problemas. Tampoco se consideran plagas, sino todo lo contrario ya que ayudan a controlar poblaciones que, esas sí, pueden convertirse en problemáticas.

Qué hacer si aparecen cerca

En la mayoría de los casos, no hay que hacer nada. Si vuelan por el exterior, basta con dejarlos continuar su actividad, pero si alguno entra de forma accidental en una vivienda, lo recomendable es apagar luces, abrir una ventana hacia el exterior y permitir que encuentre la salida. Normalmente lo hace por sí mismo en poco tiempo.Tampoco es aconsejable utilizar productos tóxicos ni intentar ahuyentarlos de forma agresiva. Además de innecesario, puede estar prohibido si se trata de especies protegidas. Lo más importante es entender que su presencia no es una señal de peligro. Es parte de la dinámica natural del entorno nocturno.