Parece una locura pero la ciencia lo avala: los murciélagos toman Madrid y es una buena noticia

Investigadores del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en colaboración con especialistas en quirópteros, señalan que, a mayor presencia de zonas verdes, mayor número de especies detectadas y mayor actividad de murciélagos. La investigación, que se desarrolló en Madrid y su área metropolitana, demuestra que la relación entre la vegetación y los murciélagos es directa y positiva en entornos urbanos.

«Además de su valor ecológico, la presencia de murciélagos aporta beneficios directos para las personas: al alimentarse de insectos, contribuyen al control natural de plagas y ayudan a limitar la propagación de vectores de enfermedades, como los mosquitos transmisores del virus del Nilo Occidental», destacan los autores.

Presencia de murciélagos en Madrid

La investigación, liderada por el Departamento de Ecología de la UAM en colaboración con especialistas en quirópteros, se ha publicado en la revista científica Urban Ecosystems y divulgado a través de la plataforma madri+d. Los expertos se centraron en la ciudad de Madrid y los 26 municipios que conforman su área metropolitana, y la conclusión fue clara: «dedicar alrededor del 40 % del suelo urbano a espacios verdes (como parques, plazas ajardinadas o avenidas arboladas) permite que distintas especies encuentren refugio y alimento suficientes para establecerse en un entorno fuertemente transformado por la actividad humana».

Para obtener resultados precisos, el equipo desplegó 77 grabadoras de ultrasonidos en distintos puntos del área metropolitana durante los meses de junio y julio de 2023. Estos dispositivos registraron los sonidos emitidos por los murciélagos (imperceptibles para el oído humano), lo que permitió identificar especies y cuantificar su actividad.

Luego, los expertos cruzaron los datos acústicos con mapas de vegetación y realizaron un análisis estadístico para determinar la relación entre biodiversidad y cantidad de espacios verdes. El resultado fue contundente: las zonas con más vegetación mostraban no sólo una mayor cantidad de especies, sino que además la actividad de éstas era d significativamente superior.

Murciélagos urbanos: aliados invisibles

Los murciélagos desempeñan un papel fundamental en el equilibrio ecológico urbano. Su dieta, basada principalmente en insectos como mosquitos, los convierte en un eficaz sistema natural de control de plagas. En Madrid capital y las localidades que conforman su área metropolitana, la especie más abundante es el murciélago montañero (Hypsugo savii).

El estudio publicado en Urban Ecosystems refuerza la importancia incorporar criterios ecológicos en el diseño de ciudades. La evidencia científica respalda que la biodiversidad urbana se ha convertido en un componente vital en el sistema urbano, y el umbral del 40% de cobertura vegetal puede facilitar la toma de decisiones por parte de las administraciones.

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que cada persona tenga acceso a un espacio verde de al menos 5.000 metros cuadrados situado a una distancia en línea recta de no más de 300 metros desde su domicilio.

Esta relación ofrece beneficios muy interesantes: ayuda a combatir el estrés y la depresión, aumenta la esperanza de vida, facilita de la interacción social, favorece el desarrollo cognitivo, mitiga de la contaminación atmosférica y reduce la mortalidad prematura y los niveles de calor y ruido. Asimismo, una investigación realizada por el instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y la Universidad de Granada, demostró que plantar árboles por 90 minutos puede ayudar a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo.

Un solo árbol adulto puede absorber hasta 150 kg de dióxido de carbono al año en, una cantidad equivalente a lo que produce un coche pequeño circulando unos miles de kilómetros. Además, los árboles también capturan otros contaminantes como óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas suspendidas, actuando como filtros naturales que limpian la atmósfera.

Paseo Verde del Suroeste

«El paseo de Extremadura se transformará en el Paseo Verde del Suroeste, un gran eje peatonal que conectará en superficie los barrios del distrito de Latina, Lucero, Aluche y Las Águilas, con los de Campamento y Casa de Campo (este último perteneciente a Moncloa-Aravaca), separados desde 1968 por el asfalto que diariamente atraviesan 80.000 vehículos.

La cubrición de la A-5 permitirá dar continuidad al bulevar peatonalizado de la avenida de Portugal, que conecta con Madrid Río, hasta la avenida del Padre Piquer. Los vehículos en superficie se reducirán en un 90 % y también las emisiones contaminantes. Además de recuperar el espacio que ocupa el asfalto para los vecinos, se va a mejorar la movilidad peatonal en transporte público y la viaria, redundando en la mejora de la seguridad vial en el entorno y se lograrán resolver los problemas de retenciones en conexiones conflictivas como el paseo de Extremadura, Batán y Boadilla del Monte», detalla el Ayuntamiento de Madrid.

Según calcula el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, «los vehículos en superficie se reducirán en un 90% y también las emisiones contaminantes». Además se prevé la construcción de un carril bici de dos direcciones y con semáforos de 3,5 kilómetros, que empezará en la calle de Illescas y conectará con el existente en la avenida de Portugal, enlazando así con Madrid Río.