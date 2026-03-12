Los expertos ponen el grito en el cielo: las tortugas Galápagos de Doñana pierden casi el 80% de su población en 30 años

El Parque Nacional de Doñana, uno de los humedales más emblemáticos de Europa, atraviesa una crisis ecológica de gran alcance. Las tortugas Galápagos de Doñana, especies clave en el equilibrio de sus ecosistemas acuáticos, han sufrido un desplome poblacional sin precedentes en apenas tres décadas.

Los investigadores advierten de que la tendencia es sostenida y que, si no se corrige el deterioro hídrico del espacio protegido, el escenario podría desembocar en la desaparición local de algunas poblaciones.

Declive de las tortugas Galápagos de Doñana: datos científicos y reducción del hábitat

Un estudio de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) confirma que el galápago europeo (Emys orbicularis) ha perdido el 74% de su población en el parque en los últimos 30 años.

En el caso del galápago leproso (Mauremys leprosa), la caída alcanza el 57%, tal y como informa Huelva Información. Los investigadores compararon censos realizados entre 1991 y 1994 con registros obtenidos entre 2021 y 2024, constatando un descenso acusado tanto en número de individuos como en distribución territorial.

El retroceso no se limita a la abundancia. La distribución del galápago europeo se ha reducido un 78,6%, quedando restringida a lagunas con hidroperiodos más prolongados.

Muchas de las zonas donde antes era frecuente su presencia han desaparecido o permanecen secas durante periodos incompatibles con su ciclo vital.

Por qué están desapareciendo las tortugas Galápagos de Doñana

Los científicos señalan la sobreexplotación del acuífero como uno de los factores determinantes. La extracción intensiva de agua subterránea vinculada a la agricultura y al desarrollo turístico en el entorno de Matalascañas ha reducido la recarga natural de las lagunas.

Aunque las lluvias recientes han inundado parte del parque, esa recuperación superficial no compensa la degradación estructural del sistema hídrico.

Además, más del 80% de las lagunas ha visto reducido su hidroperiodo, es decir, el tiempo que permanecen inundadas a lo largo del año. Esta alteración afecta directamente a la reproducción, alimentación y supervivencia de las crías, incrementando la vulnerabilidad de las poblaciones.

Impacto ecológico en Doñana tras la caída de las tortugas Galápagos

La pérdida de estas especies tiene implicaciones que trascienden a las propias tortugas. Los galápagos actúan como bioindicadores del estado de conservación de los humedales. Su declive refleja un deterioro más amplio que puede afectar a anfibios, invertebrados acuáticos y aves ligadas a estos ecosistemas.

Los investigadores advierten de que, si no se adoptan medidas eficaces de gestión del agua y restauración de lagunas permanentes, las tortugas podrían alcanzar una situación equiparable a peligro crítico a escala local.

El caso de Doñana se convierte así en un ejemplo de cómo la presión hídrica sostenida puede erosionar incluso espacios naturales de máxima protección, evidenciando la necesidad urgente de políticas de conservación basadas en datos científicos y planificación a largo plazo.

Los autores del estudio subrayan que la recuperación no dependerá únicamente de episodios de lluvias intensas, sino de una estrategia estructural que garantice la sostenibilidad del acuífero y reduzca las extracciones ilegales. De lo contrario, el declive observado en las tortugas podría replicarse en otras especies asociadas al sistema lagunar.