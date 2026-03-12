El mar Mediterráneo ha vuelto a demostrar que todavía guarda secretos capaces de dejarnos con la boca abierta. Un vídeo enviado recientemente al Blue World Institute muestra el impactante encuentro entre un observador y un tiburón gigante de unos 10 metros de longitud en el norte del Adriático.

Aunque su aleta cortando el agua «da miedo» y evoca escenas de película, los biólogos se han apresurado a explicar la fascinante realidad detrás de este coloso.

Un gigante en la Isla de Cres

El suceso ha tenido lugar frente a la Isla de Cres, una zona donde la concentración de zooplancton es especialmente alta, lo que atrae a estas criaturas. Tras analizar la forma de la aleta dorsal en las imágenes, los expertos no tienen dudas: se trata de un tiburón peregrino (Cetorhinus maximus).

Este tiburón es el segundo pez más grande del planeta y puede superar los 10 metros de largo. Verlo avanzar despacio con su enorme boca abierta puede impresionar al más valiente, pero los especialistas envían un mensaje de calma total a los veraneantes: es un gigante filtrador absolutamente inofensivo para los seres humanos.

El tiburón peregrino (Cetorhinus maximus) es el segundo pez más grande del mundo tras el tiburón ballena y puede alcanzar los 10 metros de longitud pic.twitter.com/VWY8Pr6TtO — El Jardín de Charles (@CRCiencia) March 11, 2026

En peligro de extinción y bajo vigilancia

A pesar de su robustez, el tiburón peregrino es una especie frágil. Está clasificado «en peligro» en la Lista Roja de la UICN debido a la pesca histórica y los choques con barcos. Los científicos creen que el Mediterráneo podría albergar una población propia y única de estos tiburones, lo que hace que cada avistamiento en zonas como el golfo de Kvarner sea una pieza de oro para el rompecabezas de la conservación.

Los biólogos no dan crédito a la suerte de contar con registros tan claros, ya que este animal crece muy despacio y se reproduce tarde, lo que hace que su recuperación sea un desafío contra el tiempo.

Conviértete en Marine Ranger

Para la ciencia, este vídeo no es solo una anécdota de vacaciones; es un dato vital. El Instituto anima a cualquier persona que aviste una aleta en el horizonte a seguir unos pasos sencillos:

No acercarse ni tocar al animal : por seguridad propia y para no estresar al ejemplar.

: por seguridad propia y para no estresar al ejemplar. Registrar el momento : anotar fecha, hora y ubicación exacta.

: anotar fecha, hora y ubicación exacta. Usar la tecnología: reportar el avistamiento a través de la app gratuita Marine Ranger, su web o redes sociales.

Gracias a la colaboración ciudadana y a aplicaciones como esta, los investigadores pueden seguir las rutas migratorias de estos gigantes en un Mediterráneo cada vez más castigado por el tráfico marítimo y el cambio climático.