La imagen parecía imposible, pero 2026 la hará realidad: Max Verstappen pilotará un Mercedes. El gran verdugo de la escudería alemana en la Fórmula 1 durante la última década ha decidido «saltar el muro» para cumplir uno de sus grandes sueños personales. El neerlandés se pondrá a los mandos de un Mercedes-AMG GT3 para asaltar las 24 Horas de Nürburgring, un movimiento que, aunque cuenta con el beneplácito de Red Bull, genera un morbo inevitable en el Gran Circo.

¿Es solo un capricho o el primer paso de un futuro lejos de las bebidas energéticas?

El «enemigo» se pasa al bando germano

La rivalidad entre Verstappen y Mercedes marcó una época tras aquella mítica batalla de 2021 contra Lewis Hamilton. Sin embargo, el destino es caprichoso. El próximo mes de mayo, Max lucirá la mítica estrella de tres puntas en el morro, aunque el coche mantendrá el espíritu del campeón: llevará el dorsal 3 y una decoración inspirada en su equipo de F1.

Bajo el nombre de Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, el piloto no va de paseo. Se ha rodeado de «lo mejor de lo mejor» para buscar la victoria en el Nordschleife. Formará equipo con el especialista español Dani Juncadella, además de Jules Gounon y Lucas Auer. Una alineación de ensueño que coloca al neerlandés como uno de los favoritos al triunfo final en su debut oficial en la prueba.

De «Franz Hermann» a la cara descubierta

Este asalto al Infierno Verde no es una improvisación. Verstappen lleva tiempo preparando el terreno desde el anonimato. En 2025, el neerlandés compitió en el trazado alemán bajo el seudónimo de «Franz Hermann» a bordo de un Ferrari 296 GT3 para obtener la licencia necesaria. Tras lograr victorias en la NLS y demostrar que es igual de rápido con techo que en un monoplaza, Max ya no necesita esconderse.

Antes de la gran cita de mayo, el campeón volverá a subirse al GT3 en marzo para terminar de pulir detalles en una pista que no perdona errores. Su obsesión por la perfección es tal que, tras ganar su cuarto título, ya mira de reojo a retos como la Triple Corona, siguiendo los pasos de leyendas como Fernando Alonso.

Un calendario de locos: De Miami a Alemania y vuelta a Canadá

Lo más sorprendente de este anuncio es el esfuerzo físico que supondrá para el piloto. Las 24 Horas de Nürburgring se celebran del 14 al 17 de mayo, justo en el «hueco» entre el Gran Premio de Miami y el de Canadá.

Max Verstappen tendrá que cruzar el Atlántico en tiempo récord, lidiar con el jet lag y cambiar el chip del Red Bull RB22 al Mercedes GT3 en cuestión de días. Una paliza de vuelos y kilómetros que solo alguien con su hambre de gloria se atrevería a afrontar en plena lucha por su quinto título mundial de Fórmula 1.

Por ahora, será solo un idilio de 24 horas con Mercedes… pero en el paddock, ya muchos se preguntan si este es el principio del fin de su era en Red Bull.