Fernando Alonso adelanta que Aston Martin tampoco será competitivo en China: «No hay tiempo»

El piloto español de Fórmula 1, Fernando Alonso, ha reconocido que el inicio de temporada está siendo complicado para Aston Martin. Tras el primer Gran Premio del año en Australia, el español explicó que no espera grandes cambios en la próxima carrera en China y que las mejoras importantes del coche podrían llegar más adelante, especialmente en Japón.

La temporada comenzó con muchas dificultades para el equipo británico. En el Gran Premio de Australia, tanto Alonso como Lance Stroll tuvieron que abandonar la carrera por problemas técnicos en el monoplaza después de dar apenas unas pocas vueltas. Este doble abandono confirmó que el inicio del campeonato sería complicado para Aston Martin, que todavía está trabajando para mejorar el rendimiento y la fiabilidad del coche. ￼

De cara a la siguiente carrera, el piloto español se mostró realista. Alonso explicó que en el Gran Premio de China el equipo utilizará prácticamente el mismo coche, por lo que no espera grandes cambios en el rendimiento. «No, ninguna. Para China, la verdad es que no hay tiempo, por eso teníamos que tener máxima precaución aquí, porque lo que tenemos es lo que vamos a tener también en China», afirmaba el asturiano en ESPN.

Sin embargo, el bicampeón del mundo mantiene algo de esperanza para las siguientes carreras del calendario. «Luego, para Japón, igual hay alguna mejora, ojalá, y más repuestos. Para Japón creo que llegan más baterías y ahí podremos ya un poco forzar el coche sabiendo que podemos repararlo», reflexionó en Sky Sports. Por ello, Alonso espera introducir algunas mejoras en el coche durante el Gran Premio de Japón, donde esperan tener más piezas y nuevas soluciones para los problemas que han tenido en el inicio de la temporada.

Uno de los principales problemas del equipo está relacionado con la fiabilidad del coche y la falta de algunas piezas importantes, como las baterías del sistema híbrido. En la primera carrera apenas tenían recambios, lo que obligaba al equipo a ser muy prudente y a retirar el coche si aparecía cualquier problema para evitar daños mayores. ￼

A pesar de las dificultades, Fernando Alonso se mantiene optimista a largo plazo. El piloto confía en que el equipo pueda mejorar el coche a medida que avance la temporada y que las nuevas piezas ayuden a ser más competitivos en las próximas carreras. Por ahora, el objetivo principal es seguir recopilando datos en cada Gran Premio y trabajar para solucionar los problemas que han marcado el inicio del campeonato.