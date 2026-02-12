Lance Stroll destroza Aston Martin desde dentro: «¿Alguna cosa positiva del coche? La decoración…»

Lance Stroll ha destrozado Aston Martin desde dentro en una incendiaria rueda de prensa en el circuito de Sakhir, donde ha dejado una de las declaraciones más sonadas de la pretemporada de Fórmula 1. El compañero de Fernando Alonso ha hablado pestes del AMR26 de Adrian Newey, un coche del que no ha sabido decir nada positivo, salvo «la decoración». «Es bonita», afirmó el piloto canadiense resignado, mostrando el descontento que existe en el garaje verde.

Stroll no pudo completar más de 33 vueltas este miércoles por un problema del motor Honda que obligó a la escudería a inspeccionar el monoplaza durante el resto del primer día de test en Bahréin. Por eso, no esconde que el aprendizaje fue muy justo después de que en Montmeló, hace apenas dos semanas, tampoco rodase prácticamente. Tampoco lo hizo Alonso, que este jueves le cogió el relevo para correr toda la jornada.

«Aún estoy aprendiendo sobre el coche y el motor. Tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos menos experiencia por lo de Barcelona y todo lo que hemos perdido. Tenemos que seguir empujando», dijo el canadiense ante la prensa en Sakhir, una comparecencia con la que ha mitigado cualquier síntoma de ilusión con el Mundial de Alonso.

El AMR26, por el poco tiempo o por lo que sea, ha nacido de nalgas y eso ya afecta dentro del equipo británico. Más de Stroll sobre no estar donde esperaban: «Es lo que es. Nos centramos en donde estamos y en lo que podemos mejorar. Tenemos que seguir empujando y eso es lo que podemos hacer».

Stroll destripa a Aston Martin

Newey ha comentado en varias ocasiones que lo que buscaba con el diseño del coche era encontrar el mejor método de desarrollo e ir mejorando progresivamente durante el año: «El tiempo dirá cuánta performance podemos extraer de él. Ahora mismo tenemos los problemas que tenemos. Estamos tratando de mejorar cada ronda y cada día. Vamos a ver cuánto más podemos extraer en el coche».

Preguntado por los problemas, Stroll no los limitó solo al motor: «Es una combinación de cosas. El motor, el equilibrio, el agarre. No es una sola cosa, es una combinación», aunque no ocultó que ahora mismo el Honda «no reacciona muy bien». En ese punto de la rueda de prensa, el canadiense ya tiró de ironía al ser preguntado por aspectos positivos del monoplaza.

«Está soleado aquí, mejor que en Gran Bretaña, la decoración es bonita…», afirmó. Unas declaraciones que en cualquier otra escudería serían motivo de toque de atención, pero cabe recordar que el canadiense está ultra protegido al ser el hijo del dueño del equipo, Lawrence Stroll.

«Estamos donde estamos y tenemos los problemas que tenemos. Continuamos avanzando y tratando de obtener más rendimiento del motor, del coche. Y a ver a dónde llegamos en Australia en la primera carrera y cómo podemos desarrollar desde ahí», añadió.

«Está soleado aquí…»

Stroll sí respaldó el proyecto, pese a su caótico inicio: «Absolutamente. Tenemos todas las herramientas para luchar por ganar la carrera y los campeonatos. Si no estamos haciendo eso en este momento, tenemos que pensar qué podemos hacer mejor».

Cuestionado por si es posible aprender desde el muro mientras Alonso corre todo el día, Stroll volvió a mostrarse pesimista: «No, no mucho, porque al final del día, si algunos coches van cuatro segundos más rápido que otros coches, no hay mucho que aprender. Es más la diferencia en el agarre y el rendimiento. Ahora parece que estamos cuatro segundos detrás del equipo superior, cuatro segundos y medio. Es imposible saber cuánto combustible tiene la gente, pero ahora tenemos que tratar de encontrar cuatro segundos de rendimiento».

Stroll también trasladó el sentir de Newey: «Todo se trata del rendimiento, trabajar en el rendimiento del coche. Está obsesionado con cómo podemos traer de más al coche y es un gran líder en general. Tratando de extraer lo máximo de todos en sus posiciones individuales, es inspirador ser parte de eso y es un privilegio trabajar junto a él».

El canadiense no negó que les ha perjudicado el hecho de que Newey comenzase a desarrollar el AMR26 con tres meses de retraso: «El equipo ha estado muy abierto durante el invierno diciendo que los ingredientes están ahí, pero es un proyecto a largo plazo. Adrian empezó un poco tarde por su propia sensación».

«Newey empezó un poco tarde»

«No tengo una reacción emocional. Estamos donde estamos. ¿Queremos luchar por ganar la carrera? Sí. ¿Estamos luchando por ganar la carrera hoy? No parece así. ¿Eso significa que podemos luchar por ganar la carrera en el futuro? No, creo que podemos. No tengo una bola de cristal. No tenía una bola de cristal antes de que empezara la temporada. Estamos donde estamos hoy», sentenció.