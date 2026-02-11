Un piloto de Aston Martin descarta el fichaje de Verstappen: «Sé que es mentira»

Dani Juncadella ha soltado una bomba sobre el futuro de Aston Martin. El español, piloto de simulador en la escudería de Fernando Alonso, ha descartado el posible fichaje de Max Verstappen. Además, el catalán dice que es el propio holandés quien se lo ha dicho, aunque asegura que si el equipo británico es ganador en el Mundial de Fórmula 1 2026 puede haber conversaciones.

«Es mentira, 100% y lo sé directamente por Max. Lo he hablado con él y el entorno de Lance Stroll (dueño de Aston Martin) y dice que es por un periodista que se cabreó y lo soltó por ahí. Obviamente, sé que no es verdad, pero mañana el Aston Martin gana 10 carreras seguidas y la llamada estará ahí. Verstappen va a querer estar en el sitio que le garantice que vaya a ganar carreras», afirmó Dani Juncadella, miembro de la escudería inglesa.

En este asunto se mezclan varios factores. El principal es que Alonso acaba contrato en 2026 y aún no se sabe nada sobre si renovará o anunciará su retirada. Y esto, sumado a que Verstappen podría poner fin a su etapa en Red Bull a finales de año si sigue sin tener uno de los coches dominadores, genera mucho ruido en torno a la posible incorporación del holandés.

También hay que tener en cuenta que 2026 va a ser un año en el que se va a mover mucho el mercado de la F1, ya que ninguno de los 22 pilotos tiene contrato más allá. Verstappen dará una última oportunidad a Red Bull tras dejarle tirado la pasada temporada en cuanto a evolución del monoplaza, pero Mercedes y quizá Aston Martin aguardan al tetracampeón del mundo.

Aston Martin, Alonso y Verstappen

Alonso espera tener el poder de decidir él si continúa o no en la escudería británica, algo que lógicamente dependerá de si el AMR26 de Adrian Newey se cuela entre los mejores o no. Verstappen no irá a un equipo que no le asegure el máximo rendimiento, como bien aclaró Dani Juncadella en el canal de Twitch de Nachez.