Fernando Alonso: «Ojalá a mitad de año tengamos un coche para luchar por cosas grandes»

Fernando Alonso habló antes y durante la presentación del AMR26, un acto que se vio interrumpido por los constantes cortes de señal que retrasaron la puesta en escena del nuevo coche del español. Éste analizó como podría desarrollarse el Mundial de Fórmula 1 2026, en el que pilotará por primera vez un monoplaza diseñado por Adrian Newey en Aston Martin.

«Los comienzos son siempre interesantes y más en un cambio de reglamentación. Iremos de menos a más, ojalá en la mitad de año podamos tener un coche para luchar en cosas grandes. Tenemos mucha ilusión y los ingredientes. Está Newey, el túnel de viento… y sólo falta el tiempo. Es un bonito reto para el piloto todo este cambio», dijo Alonso en Dazn antes de la presentación.

Luego, tuvo unas palabras durante el acto junto a su compañero, Lance Stroll. «Creo que ha sido el invierno más corto de los últimos años. Suficiente, tenemos ganas de subirnos al coche y empezar a competir. Fue un momento de orgullo, he estado compitiendo contra Adrian el resto de mi carrera y ahora puedo pilotar uno de sus coches. Será un reto con las nuevas normativas, somos un equipo de fábrica, tenemos a Honda y a Aramco. Estoy orgulloso de ser parte de esta familia», añadió.

«Siento que este es un momento muy importante para el equipo. Tenemos todas las nuevas piezas, juntándolas en una fábrica ya completa. Tengo ganas de trabajar a tope para obtener el éxito que creo que este equipo merece a corto plazo. Esta temporada puede ser muy impredecible, independientemente de lo que pase en la primera carrera, todo puede cambiar. No importa tanto lo que pase en Australia, la primera parte de la temporada va a ser más importante que la segunda», afirmó.

Alonso se ilusiona en 2026

Newey también intervino tras quedar presentado entre violines el AMR26: «Me alegra ver el coche, es genial verlo. Lo llevamos a Barcelona y era sólo negro, no nos dio tiempo a pintarlo. Cuando lo sacamos del garaje junto a Lawrence Stroll estuvimos cerca de llorar. Ha sido un viaje largo y emotivo, requirió mucho trabajo».

«Tiene buena pinta, nos encanta el verde y veo diferencias con los últimos años con ese color mate que espero les guste a los aficionados. Pilotaremos tan rápido como podamos», comentó Alonso ya delante del coche. «Lo vamos a dar todo, tenemos un gran apoyo en todo el mundo, grandes socios, unas instalaciones increíbles y la determinación de querer hacerlo bien. Creo que este es el comienzo de algo muy bonito para Aston Martin», finalizó el asturiano.