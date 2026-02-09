La presentación de Aston Martin F1 2026, en directo | Sigue el acto de Fernando Alonso para el Mundial de fórmula 1 en vivo hoy

La expectación que genera Fernando Alonso y Adrian Newey con el nuevo monoplaza de Aston Martin es inédita. Este lunes 9 de febrero se presenta el nuevo vehículo que pilotará el español en esta temporada de Fórmula 1. Aston Martin presenta la obra y creación del ingeniero Adrian Newey que, por primera vez, fabrica y diseña un coche para el asturiano. Sigue en directo la presentación del nuevo monoplaza de Fernando Alonso y Aston Martin, con Adrian Newey como ingeniero del AMR26.

Aston Martin desvelará el monoplaza con el que competirá en el próximo Mundial, un coche llamado a generar una enorme expectación al tratarse del primer proyecto completo diseñado bajo la influencia del ingeniero Adrian Newey, con el objetivo de dar un salto competitivo que permita al piloto asturiano volver a luchar por grandes metas.

Cuándo se presenta el coche de Fernando Alonso

Las escuderías del Mundial de Fórmula 1 2026 comenzaron el pasado mes de enero a mostrar sus nuevos monoplazas. Ya se han presentado modelos de equipos como Audi, Ferrari, Red Bull o Williams, escudería en la que Carlos Sainz afronta su segunda temporada.

Aston Martin ha fijado la presentación de su nuevo coche para este lunes 9 de febrero, fecha elegida por la estructura británica para desvelar el monoplaza que pilotarán Fernando Alonso y Lance Stroll.

A qué hora empieza la presentación del coche de Fernando Alonso

El acto de presentación del AMR26 tendrá lugar este lunes 9 de febrero y comenzará a las 20:00 horas en la España peninsular, una hora menos en Canarias.

A partir de ese momento se conocerán todos los detalles técnicos y estéticos del nuevo monoplaza con el que Aston Martin intentará plantar cara a equipos como McLaren, Red Bull o Ferrari en el Mundial de Fórmula 1 2026.

Suiting up for the 2026 season. Tailored for performance, our new @PUMA race suits are here. pic.twitter.com/UnlF9v0FMv — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 9, 2026

Dónde ver en directo la presentación del coche de Fernando Alonso

La puesta de largo del nuevo Aston Martin podrá verse en directo por televisión a través de DAZN, plataforma que posee los derechos de retransmisión del Mundial de Fórmula 1.

Además, la presentación del AMR26 también podrá seguirse en streaming y en vivo online a través de la aplicación de DAZN, disponible para móviles, tabletas y smart TV. Junto a esta opción, la propia escudería británica ofrecerá la retransmisión en directo desde su perfil oficial en la red social TikTok.

Cómo se llama el coche de Fernando Alonso para la F1 2026

Siguiendo la nomenclatura habitual de la escudería, el monoplaza de Aston Martin para el Mundial de Fórmula 1 2026 recibirá el nombre de AMR26. Será, además, el primer coche desarrollado bajo la nueva etapa técnica liderada por Adrian Newey, uno de los ingenieros más influyentes de la historia de la categoría.