La presentación de Aston Martin F1 2026, en directo | Sigue el acto de Fernando Alonso para el Mundial de fórmula 1 en vivo hoy
Sigue en directo la presentación del nuevo coche de Fernando Alonso y Aston Martin, con Adrian Newey como ingeniero del AMR26
A qué hora es la presentación del coche de F1 de Fernando Alonso: cuándo es y cómo ver por TV gratis el evento de Aston Martin hoy
La expectación que genera Fernando Alonso y Adrian Newey con el nuevo monoplaza de Aston Martin es inédita. Este lunes 9 de febrero se presenta el nuevo vehículo que pilotará el español en esta temporada de Fórmula 1. Aston Martin presenta la obra y creación del ingeniero Adrian Newey que, por primera vez, fabrica y diseña un coche para el asturiano. Sigue en directo la presentación del nuevo monoplaza de Fernando Alonso y Aston Martin, con Adrian Newey como ingeniero del AMR26.
Aston Martin desvelará el monoplaza con el que competirá en el próximo Mundial, un coche llamado a generar una enorme expectación al tratarse del primer proyecto completo diseñado bajo la influencia del ingeniero Adrian Newey, con el objetivo de dar un salto competitivo que permita al piloto asturiano volver a luchar por grandes metas.
Cuándo se presenta el coche de Fernando Alonso
Las escuderías del Mundial de Fórmula 1 2026 comenzaron el pasado mes de enero a mostrar sus nuevos monoplazas. Ya se han presentado modelos de equipos como Audi, Ferrari, Red Bull o Williams, escudería en la que Carlos Sainz afronta su segunda temporada.
Aston Martin ha fijado la presentación de su nuevo coche para este lunes 9 de febrero, fecha elegida por la estructura británica para desvelar el monoplaza que pilotarán Fernando Alonso y Lance Stroll.
A qué hora empieza la presentación del coche de Fernando Alonso
El acto de presentación del AMR26 tendrá lugar este lunes 9 de febrero y comenzará a las 20:00 horas en la España peninsular, una hora menos en Canarias.
A partir de ese momento se conocerán todos los detalles técnicos y estéticos del nuevo monoplaza con el que Aston Martin intentará plantar cara a equipos como McLaren, Red Bull o Ferrari en el Mundial de Fórmula 1 2026.
Dónde ver en directo la presentación del coche de Fernando Alonso
La puesta de largo del nuevo Aston Martin podrá verse en directo por televisión a través de DAZN, plataforma que posee los derechos de retransmisión del Mundial de Fórmula 1.
Además, la presentación del AMR26 también podrá seguirse en streaming y en vivo online a través de la aplicación de DAZN, disponible para móviles, tabletas y smart TV. Junto a esta opción, la propia escudería británica ofrecerá la retransmisión en directo desde su perfil oficial en la red social TikTok.
Cómo se llama el coche de Fernando Alonso para la F1 2026
Siguiendo la nomenclatura habitual de la escudería, el monoplaza de Aston Martin para el Mundial de Fórmula 1 2026 recibirá el nombre de AMR26. Será, además, el primer coche desarrollado bajo la nueva etapa técnica liderada por Adrian Newey, uno de los ingenieros más influyentes de la historia de la categoría.
«Es el comienzo de algo importante»
Al habla Fernando Alonso, que reconoce que se siente en Aston Martin «que es un momento muy importante para el equipo, es la primera vez que somos un equipo con nuestro propio motor». Además explica que siente también «que es el comienzo de algo importante que vendrá en los próximos años. Estamos listos para apretar al máximo y tener éxito».
Primeras palabras de Stroll y Alonso
Dice Lance Stroll de primera que esta temporada es «muy emocionante, y tener un coche diseñado por Newey sobre todo». Es similar a lo que menciona Fernando Alonso: «He competido contra Adrian durante toda mi carrera y al fin puedo correr con uno de sus coches con la llegada de un nuevo reglamento. Estoy muy orgulloso de pertenecer a este equipo».
Aston Martin para el directo
Estaba ya todo listo, con Alonso y Stroll en liza, pero la señal del directo de Aston Martin se ha congelado. Comunican que vuelve en breve. Seguimos a la espera para conocer el AMR26.
Comienza la presentación
Salen al escenario Lance Stroll y Fernando Alonso con el AMR26 tapado, aún por desvelar.
Alonso y el nuevo coche
«Creo que vamos a ir de menos a más durante el campeonato, ojalá podamos a mitad de año tener un coche que nos permita luchar por cosas grandes», dice Fernando Alonso sobre el nuevo coche: «El equipo tiene mucha ilusión, tenemos al mejor diseñador, unas instalaciones top y ahora nos falta tiempo. Es un desafío bonito y tengo ganas de ello».
Es la hora
Ya estamos esperando a Aston Martin, que aún no ha conectado en directo pese a dar las 20:00 horas.
Palabra de Mikey Brown
El mecánico de Fernando Alonso, Mikey Brown, dispara la ilusión con el nuevo coche: «Todo el mundo está extremadamente emocionado con el coche, y Fernando también. Creo firmemente que puede ser posible, si le damos las herramientas correctas, puede hacerlo, al cien por cien».
¿Qué motor tendrá el AMR26 de Fernando Alonso?
El AMR26 tendrá esta temporada el Honda RA626H, un motor con el que Aston Martin se estrena con Honda.
¡Buenas tardes!
Bienvenidos a este directo de la presentación del nuevo monoplaza de Fernando Alonso, el Aston Martin AMR26 que contado con Adrian Newey como maestro ceremonias en la confección y diseño del coche de Aston Martin.
El momento clave de la temporada para Alonso
«Será una temporada muy interesante, sobre todo la segunda parte será más importante», explica Fernando Alonso, que señala que «los test de Bahréin y Austria marcarán un poco el camino, pero estamos muy centrados en el desarrollo del coche».