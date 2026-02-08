Fernando Alonso y su gran noche con Aston Martin: el AMR26 ve la luz en la presentación del año

Este lunes es el día en el que volverá a rebosar la ilusión con Fernando Alonso. Aston Martin presentará a las 20:00 (hora española) el nuevo monoplaza con el que el piloto asturiano correrá en el Mundial de 2026, posiblemente el último coche de su carrera en la Fórmula 1. El diseño del AMR26, que también es el primer vehículo ideado por Adrian Newey en la escudería británica, verá la luz en la sede de Aramco, patrocinador principal del equipo, en Arabia Saudí, después de que su versión en negro causara un impacto global en su corta aparición durante los test de Montmeló.

Aston Martin ha puesto el cartel de ‘noche de estreno’ a la presentación de este lunes, en la que mostrarán al mundo el monoplaza con el que esperan que Lance Stroll y, sobre todo, Alonso vuelvan a la lucha por las primeras posiciones de la F1 después de dos años en el dique seco. Ahora cuentan con la obra de Newey, que ha creado punto por punto el AMR26 que ya impresionó a todos en el circuito de Barcelona-Cataluña.

Su diseño inédito en la parrilla, característico por la agresividad de la suspensión trasera y la estrechez de su tapa motor, volverá a mostrarse en Arabia antes de que el próximo miércoles ruede de nuevo, ya en otra fase más avanzada, a lo largo de las dos tandas de test de pretemporada en Bahréin (del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero).

Por la cercanía de dicha cita, el AMR26 no rodará este lunes tras la presentación, como sí venía haciendo Aston Martin en los días de estreno de sus monoplazas anteriores con las sesiones de filming day llevadas a cabo en el circuito de Silverstone. «El equipo del futuro» como definió Alonso, se pone definitivamente en marcha, con la ilusión del asturiano de que esa frase vaya a convertirse en presente dentro de unas semanas a partir del Gran Premio de Australia (6-8 de marzo).

Dónde ver la presentación del coche de Alonso

La presentación se podrá seguir en España a través del canal de pago Dazn, televisión que también ofrecerá íntegramente todo el Mundial de F1 2026. Los millones de seguidores de Alonso vibrarán desde las 20:00, hora a la que arranca en nuestro país el estreno del coche más esperado de los últimos tiempos por todo lo que le rodea. Newey, nuevo reglamento y posible adiós de Fernando a la máxima categoría y, por tanto, la hipotética última opción de ganar su tercer título… Y un éxtasis de emoción con un piloto que promete hacernos vibrar a sus 44 años.