El capo de McLaren vuelve a insistir con Fernando Alonso: «Siempre le daré la lata para que regrese»

Zak Brown ha vuelto a mostrar su interés por llevar de vuelta a Fernando Alonso a McLaren. El CEO del área de competición de la marca, ex jefe del piloto español durante su segunda etapa en la escudería de Fórmula 1, dejó claro que le sigue teniendo en sus planes para incorporarle al equipo de la IndyCar para que corra en el futuro las 500 millas de Indianápolis. Cabe recordar que es el único triunfo que le falta al asturiano para completar la triple corona del deporte de motor.

Alonso las corrió tres veces (2017, 2019 y 2020), incluso renunció al Gran Premio de Mónaco para estar en Indianápolis en su primera participación, con permiso del propio Zak Brown, pero desde que volvió a la F1 en 2021 no ha vuelto a pasar a otra modalidad. Aunque siempre ha asegurado que le gustaría intentarlo de nuevo y buscar la victoria en el óvalo. Además, en estos tiempos contaría con el aliciente de batirse contra Álex Palou.

«Se lo digo cada vez que lo veo. Creo que tenemos un coche capaz de ganar la carrera y creo que él es muy capaz de ganarlas. Disfrutó mucho cuando las corrió, menos uno de los años (cuando abandonó por un problema de motor), pero sobre todo el primer año le encantó, fue mágico. Me encantaría verle de regreso con nosotros y esto es algo con lo que siempre le daré la lata», afirmó el CEO de McLaren.

El contrato de Alonso con Aston Martin termina a finales de 2026, cuando termine el próximo Mundial. Este podría ser el último año del asturiano en la máxima categoría de monoplazas, pero nadie duda de que si esto sucede buscará nuevas metas como ese intento de conseguir las 500 millas de Indianápolis tras conquistar la F1 y las 24 horas de Le Mans (con el título de resistencia incluido).

McLaren ‘invita’ a Alonso

Zak Brown ya manifestó en una entrevista con OKDIARIO su intención de recuperar a Alonso en el futuro, abriéndole también la puerta del WEC: «Me encantaría ver a Fernando Alonso en nuestro coche de las 500 millas de Indianápolis. Hemos anunciado que volvemos a Le Mans, que va primero. Así que me encantaría ver a Fernando de vuelta en McLaren».

Alonso y Brown conservan una gran relación. El empresario estadounidense fue su principal apoyo durante su segunda etapa en McLaren, donde pese a correr con coches nefastos durante cuatro temporadas entablaron una amistad duradera. De hecho, el asturiano fue de los primeros en abrazar a Zak después de que Lando Norris conquistase el título de F1 con el equipo inglés en el último Gran Premio de Abu Dabi 2025.